Поправки в закон о семейном насилии предлагает внести МВД

Конкретизировать случаи, при которых сотрудники внутренних дел могут задерживать подозреваемых в совершении семейного насилия на 48 часов, предлагает МВД. Соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс ведомство вынесло на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что законодательство страны предусматривает задержание совершившего семейное насилие в исключительных случаях, не терпящих отлагательств.

Но в нормативно-правовых актах, инструкциях и постановлениях пленумов Верховного суда не содержится пояснения, что можно считать «исключительным случаем».

В МВД подчеркивают, что после введения новых кодексов сотрудникам милиции стало сложнее реагировать на факты семейного насилия.

«В то же время в 16 процентах случаев после выдачи охранного ордера насилие продолжалось. Есть случаи, когда пострадавшие получили более серьезные травмы, чем до приезда милиции», — говорится в документе.

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«Жертвы порой не могут обратиться за помощью, поскольку боятся увеличения агрессии со стороны насильника. Часто он находится в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому задержание такого лица может не только сбить накал агрессии, но и утихомирить его на период до 48 часов», — поясняется в справке-обосновании.

В связи с этим ведомство предлагает более конкретизировать основания, при которых лицо, совершившее семейное насилие, может быть задержано на 48 часов:

если имеется реальная угроза жизни и здоровью потерпевшего и других членов семьи или приравненных к ним лиц со стороны лица, совершившего семейное насилие;

если человек находится в состоянии алкогольного, наркотического или любого другого опьянения и представляет угрозу для потерпевшего и других членов семьи или приравненных к ним лиц;

если есть основания, позволяющие предположить, что человек продолжит совершать издевательства, угрозы, побои, оскорбления, унижения в отношении потерпевшего и других членов семьи или приравненных к ним лиц.

Напомним, что ранее похожие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс на общественное обсуждение вынесла депутат Айсулуу Мамашова.