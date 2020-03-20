Депутаты отправились в регионы разъяснять опасность коронавируса

Депутаты Жогорку Кенеша проведут разъяснительную работу с населением в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

По ее данным, накануне принят проект постановления ЖК об объявлении периода с 23 по 27 марта временем проведения разъяснительных работ.

«Спикер ЖК Дастанбек Джумабеков отметил, что депутаты парламента совместно с представителями органов местного самоуправления будут проводить работу по информированию граждан о мерах по предотвращению коронавируса и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в Кыргызстане выявлено еще три случая заражения коронавирусом в Ноокатском районе.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили 18 марта у троих жителей Сузакского района, вернувшихся из малого хаджа в Саудовской Аравии. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.