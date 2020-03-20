11:47
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Депутаты отправились в регионы разъяснять опасность коронавируса

Депутаты Жогорку Кенеша проведут разъяснительную работу с населением в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

По ее данным, накануне принят проект постановления ЖК об объявлении периода с 23 по 27 марта временем проведения разъяснительных работ.

«Спикер ЖК Дастанбек Джумабеков отметил, что депутаты парламента совместно с представителями органов местного самоуправления будут проводить работу по информированию граждан о мерах по предотвращению коронавируса и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в Кыргызстане выявлено еще три случая заражения коронавирусом в Ноокатском районе.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили 18 марта у троих жителей Сузакского района, вернувшихся из малого хаджа в Саудовской Аравии. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147222/
просмотров: 556
Версия для печати
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Из Кыргызстана в Узбекистан уехали больше 6 тысяч человек
В Караколе продавали муку по завышенной стоимости. Торговцев наказали
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Ситуация с коронавирусом. В аптеках нет масок, фармбизнес пожаловался мэру
Коронавирус в Кыргызстане. В Ноокатском районе режим чрезвычайной ситуации
На российско-казахской границе застряли 157 кыргызстанцев
Коронавирус в Кыргызстане. Минздрав не может прогнозировать ситуацию
Зараженные коронавирусом сузакцы и жители Нооката прилетели разными рейсами
Коронавирус в КР. 700 койко-мест для обсервации развернуто дополнительно на юге
Коронавирус в Кыргызстане. Врачам уже выплачивают надбавки к зарплате
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Сооронбай Жээнбеков выступил с&nbsp;обращением Коронавирус в Кыргызстане. Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением
В&nbsp;Кыргызстане закроют кинотеатры, ночные и&nbsp;компьютерные клубы из-за коронавируса В Кыргызстане закроют кинотеатры, ночные и компьютерные клубы из-за коронавируса
Премьер: Есть большая вероятность проникновения нового вируса в&nbsp;Кыргызстан Премьер: Есть большая вероятность проникновения нового вируса в Кыргызстан
Кыргызстан закроет воздушные границы для всех стран, кроме России Кыргызстан закроет воздушные границы для всех стран, кроме России
Бизнес
В&nbsp;Яндекс.Такси в&nbsp;Бишкеке появилась услуга &laquo;Доставка&raquo; В Яндекс.Такси в Бишкеке появилась услуга «Доставка»
Как Beeline заботится об&nbsp;абонентах в&nbsp;условиях ситуации с&nbsp;коронавирусом Как Beeline заботится об абонентах в условиях ситуации с коронавирусом
&laquo;Бакай Банк&raquo; идет навстречу заемщикам из-за коронавируса «Бакай Банк» идет навстречу заемщикам из-за коронавируса
Как оплатить услуги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo;! Как оплатить услуги не выходя из дома? Через онлайн-банкинг «Керемет Банка»!
20 марта, пятница
11:46
Пандемия коронавируса. Из Кыргызстана в Узбекистан уехали больше 6 тысяч человек Пандемия коронавируса. Из Кыргызстана в Узбекистан уеха...
11:39
Год будет тяжелым для экономики страны: прогноз правительства неутешителен
11:24
В Караколе продавали муку по завышенной стоимости. Торговцев наказали
11:10
За неподчинение милиционеру в Бишкеке оштрафован водитель мотоцикла
11:10
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта