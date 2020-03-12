Исхак Пирматов назвал показухой действия правительства в борьбе с коронавирусом

Сегодня на заседании парламента депутат Исхак Пирматов заявил о том, что правительство неэффективно проводит мероприятия по борьбе с коронавирусом.

По его словам, ни премьер-министр, ни соответствующий вице-премьер до сих пор не дали полной официальной информации о проводимых мерах.

«Мы отменили все культурно-массовые и спортивные мероприятия. Минздрав вынес рекомендации об опасности скопления людей больше ста человек. Это что, показуха? А что, на тоях собираются не больше ста человек или в торговых центрах меньше? Я не понимаю этого. Вот Америка закрыла границу для всех европейцев. А у нас что? Просто наблюдение? Правительство, вы какие-то выводы делаете? Раньше говорили, что инкубационный период длится 14 дней, сейчас он длится 27 дней или один месяц. В Кыргызстан заезжают из Кореи, Китая. Этих людей проверяют тепловизором. Это единственный наш метод. Все это неэффективно», — сказал Исхак Пирматов.

Напомним, на сегодня в мире зафиксировали 126 тысяч 135 случаев заражения коронавирусом. В том числе за пределами Китая подтверждены 45,2 тысячи случаев заболевания в 114 государствах.