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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

За сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 7,1 тысячи человек

За последние сутки число людей, заразившихся новым коронавирусом, выросло на 7 тысяч 108 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего на сегодня зафиксировали 126 тысяч 135 случаев заражения коронавирусом.

Число умерших достигло 4 тысяч 630 человек, выздоровевших — 68 тысяч 216.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 781 случай заражения, 3 тысячи 56 умерших и 50 тысяч 298 выздоровевших.

За пределами Китая подтвердили 45,2 тысячи случаев заболевания в 114 государствах. Отмечается, что больше всего больных в Италии (12 тысяч 462), Иране (9 тысяч), Южной Корее (7 тысяч 755), Франции (2 тысячи 284), Испании (2 тысячи 277) и Германии (1 тысяча 966).

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146230/
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