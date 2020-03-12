За сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 7,1 тысячи человек

За последние сутки число людей, заразившихся новым коронавирусом, выросло на 7 тысяч 108 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего на сегодня зафиксировали 126 тысяч 135 случаев заражения коронавирусом.
Число умерших достигло 4 тысяч 630 человек, выздоровевших — 68 тысяч 216.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 781 случай заражения, 3 тысячи 56 умерших и 50 тысяч 298 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.