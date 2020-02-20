Убийство Саймаити. Срок работы депутатской комиссии продлят еще на месяц

Глава депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити просит продлить срок ее работы. Об этом Талант Мамытов заявил сегодня на заседании.

По его словам, для тщательного изучения всех материалов и опроса приглашенных, проверки достоверности озвученных сведений нужно время. Ранее работу комиссии уже продлевали на два месяца.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.