Скандальные поправки в Налоговый кодекс. Парламент вновь к ним вернулся

Скандальные поправки в Налоговый кодекс начали рассматривать в Жогорку Кенеше. Сегодня документ изучает комитет по экономической и фискальной политике.

Один из инициаторов документа депутат Гульшат Асылбаева отметила, что впервые законопроект внесли в 2019 году. По нему было много нареканий у бизнеса. Поэтому 20 декабря 2019 года на площадке Министерства экономики прошла большая встреча с бизнесом. На ней высказали много замечаний.

«Все их учли. Кроме того, в январе и феврале мы неоднократно встречались с бизнесом по этому вопросу на площадке Жогорку Кенеша. На сегодня законопроект доработан с учетом предложений бизнеса, правительства, Генеральной прокуратуры. Переработанный документ размещен на сайте Жогорку Кенеша», — подчеркнула Гульшат Асылбаева.

Ранее предприниматели требовали вообще отозвать поправки в Налоговый кодекс. Одной из поправок предлагается сокращение видов деятельности, которые можно вести по патентам. Это и вызвало недовольство представителей малого и среднего бизнеса.