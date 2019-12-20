Бизнес требует отозвать поправки в Налоговый кодекс Кыргызстана

Предприниматели Кыргызстана требуют отозвать законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс. Об этом заявлено сегодня во время круглого стола.

«Эти поправки абсолютно не нужны. Они только убьют малый и средний бизнес. Патентную систему тоже нужно оставить. Мы в сложном положении, поэтому сейчас поправки ни к чему», — сказала глава Ассоциации профсоюзов рынка «Дордой» Дамира Долоталиева.

Ее поддержали бурными аплодисментами все участники круглого стола. В ответ депутат Гульшат Асылбаева заявила, что сначала нужно проработать документ, просмотреть, какие поправки нужны для бизнеса, и только потом решать, надо ли отзывать законопроект.

Одной из поправок предлагается сокращение видов деятельности, которые можно вести по патентам. Это и вызвало недовольство представителей малого и среднего бизнеса.