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Экономика

Бизнес требует отозвать поправки в Налоговый кодекс Кыргызстана

Предприниматели Кыргызстана требуют отозвать законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс. Об этом заявлено сегодня во время круглого стола.

«Эти поправки абсолютно не нужны. Они только убьют малый и средний бизнес. Патентную систему тоже нужно оставить. Мы в сложном положении, поэтому сейчас поправки ни к чему», — сказала глава Ассоциации профсоюзов рынка «Дордой» Дамира Долоталиева.

Ее поддержали бурными аплодисментами все участники круглого стола. В ответ депутат Гульшат Асылбаева заявила, что сначала нужно проработать документ, просмотреть, какие поправки нужны для бизнеса, и только потом решать, надо ли отзывать законопроект.

Одной из поправок предлагается сокращение видов деятельности, которые можно вести по патентам. Это и вызвало недовольство представителей малого и среднего бизнеса.
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