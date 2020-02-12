Сегодня коалиция парламентского большинства рассмотрит кандидатуру полпреда правительства в Баткенской области Акрама Мадумарова на пост вице-премьер-министра по силовому блоку. Накануне Жениш Разаков был отправлен в отставку по собственному желанию.

Чем известен претендент на самый важный пост в кабмине, учитывая сложность приграничных проблем, рассказывает 24.kg.

Акрам Мадумаров родился 29 июня 1977 года в Кадамджайском районе Баткенской области. В 1999-м окончил Кыргызский аграрный университет, а в 2013-м — Дипломатическую академию МИД КР.

Свою трудовую деятельность он начал в 1999 году в родном вузе. Сначала был аспирантом, потом ассистентом, далее старшим преподавателем. Проработал на преподавательской стезе до 2005-го.

В 2006 году занял пост референта отдела организации производства и протокольных мероприятий управления делами президента. Спустя два года назначен заместителем директора южной резиденции главы государства. В 2009-м — заведующий отделом организации протокольных мероприятий и внешних связей управления делами президента. На этой должности Акрам Мадумаров проработал четыре года.

В 2013-м был назначен акимом Кадамджайского района Баткенской области.

Акрам Мадумаров уверенно шагал вверх по карьерной лестнице. В 2017 году он уже первый заместитель руководителя аппарата президента. Правда, на этом посту пробыл всего три месяца. 12 сентября 2017-го перешел на должность главы Государственной кадровой службы. А 1 апреля 2019 года вернулся на малую родину полпредом Баткенской области.

За этот период в неспокойном регионе произошло около 14 приграничных конфликтов. Акрам Мадумаров принимал активное участие в переговорных процессах. А после встречался с местными жителями, уговаривал не поддаваться на провокации. Однако запомнился он не искусством медиации, а тем, что отчитал преподавателей Кызыл-Кийского гуманитарно-педагогического института за то, что они не носят галстуки.

«Вот вы преподаватели. Я с вами поздоровался и что вижу? Что ни у одного из вас нет галстука. Посмотрите на свой внешний вид», — возмутился чиновник.

Депутат Рыскелди Момбеков тогда посоветовал закупить галстуки за счет госбюджета, если сам полпред считает, что они улучшат жизнь баткенцев.