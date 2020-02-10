О правах женщин, совершивших нике, задумались депутаты

В Жогорку Кенеше предлагают законодательно защитить права женщин, которые вышли замуж по религиозному обряду «нике». Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщил депутат Исхак Пирматов.

Депутат напомнил, что сегодня религиозный обряд «нике» не считается по закону заключением брака.

«Многие девушки оказываются в ситуации, когда негодяй в случае развода оставляет их без копейки, без имущества», — сказал он.

Для этого предлагают внести изменения в Семейный кодекс. Но Исхак Пирматов не уточнил, какие именно.

Евгения Строкова возразила, что тем самым можно подтолкнуть общество, чтобы путем нике заключали браки, создавали семью. «На мой взгляд, надо наоборот делать. В церкви, например, не венчают, если не покажешь свидетельство о браке. Я понимаю, что многим мужчинам это выгодно, но я против поправки», — сказала она.