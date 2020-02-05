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Власть

Искендер Матраимов просит не выделять деньги Кара-Суу, а чиновники настаивают

Депутат Искендер Матраимов рассказал об успехах Кара-Суйского района, где бессменным акимом восемь лет работает его младший брат Тилек Матраимов.

Он отметил, что район демонстрирует успехи в развитии и готов выполнить задачу, поставленную премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым перейти на самофинансирование и сократить объем дотаций из госбюджета.

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Искендер Матраимов отметил, что четыре айыла уже сейчас можно не датировать, но Минфин настаивает на выделении финансов.

«Мне поступило письмо из акимиата Кара-Суйского района. Там сообщается, что поставленные задачи выполняются, и четыре села уже можно вывести из дотации. Акимиат писал письма министру финансов. Но Минфин всячески настаивает и выделяет ежегодно этим айылам по 37 миллионов сомов. Вот, говорит, вам деньги, получите», — рассказал Искендер Матраимов.

Он посетовал, что эти средства необходимы другим, более неразвитым селам.

Напомним, абсолютным рекордсменом по выделению выравнивающих трансфертов в 2020-м станет Кара-Суйский район Ошской области — 156,4 миллиона сомов.

Данные указаны в проекте бюджета страны, опубликованном Министерством финансов.

Общий объем выравнивающих трансфертов на следующий год составит 1 миллиард 958,95 миллиона сомов. Больше всего средств получат Ошская (636,3 миллиона) и Джалал-Абадская (402,1 миллиона) области.

Планируемые дотации только на один Кара-Суйский район оказались выше трансфертов на всю Таласскую (121,7 миллиона сомов) и Иссык-Кульскую (111,9 миллиона) области, и лишь немного меньше дотаций для Чуйской области (160,7 миллиона).
Ссылка: https://24.kg/vlast/142665/
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