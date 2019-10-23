Акимы-старожилы. Дольше всех держится брат Райымбека Матраимова

Срок полномочий глав местных районных администраций в Кыргызстане короткий. Большинство акимов в Кыргызстане меняются в течение полутора-двух лет. Например, 28 районов из 40 последние два года поменяли руководителей.

За полтора года премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев успел сменить 17 акимов.

Но есть и те, кто, несмотря ни на что, удержался в кресле уже при двух президентах и нескольких премьерах. Есть среди них и очень интересные персоны. 24.kg представляет список акимов-старожилов.

1 Тилек Матраимов

Среди акимов глава Кара-Суйского района Ошской области самый «старый». Он возглавил государственную администрацию в феврале 2012 года! Тогда акимов избирали депутаты местных кенешей.

Фото из интернета. Тилек Матраимов

До этого Тилекбек Матраимов работал главой сельской управы Жоош. На руководителя района его выдвинула партия СДПК. Выборы прошли со скандалом. Местные депутаты заявили о давлении и подкупе. По их словам, Матраимовы предлагали нардепам от $5 тысяч до $10 тысяч за голос.

Тилек Матраимов брат депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова и скандально популярного бывшего заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

2 Канжарбек Эшалиев

Возглавил Чаткальский район в 2013 году в возрасте 35 лет. Район прославился несколькими громкими скандалами с инвесторами, которые пытались разрабатывать здесь месторождения. В его адрес неоднократно звучали обвинения то в наличии «крыши» в «Белом доме», то в контролировании доходов от добычи золота.

Фото из интернета. Канжарбек Эшалиев

3 Жакыпбек Субакожоев

Руководит Ат-Башинским районом Нарынской области шесть лет — с 2013 года. В начале 2019-го получил выговор в числе 12 акимов за невыполнение поручений в рамках Года развития регионов — 2018, но место сохранил. В публикациях СМИ появляется редко.

Фото из интернета. Жакыпбек Субакожоев

4 Турусбек Ногоев

Аким Жайылского района Чуйской области в должности с 2014 года. Ему 49 лет. Семь лет работал в школе учителем. В 2011-м стал заместителем акима.

Фото из интернета. Турусбек Ногоев

Во время выборов акима района экс-глава МВД Абдылда Суранчиев заявил, что Турусбек Ногоев является родственником криминального авторитета Алмаза Бопушева. Турусбек Ногоев подтвердил, что Алмаз Бопушев его посаженый отец.

5 Курбанбек Айтибаев

Фото из интернета. Курбанбек Айтибаев

Аким Араванского района Ошской области в должности также с 2014 года. В 2019-м получил именные часы от президента.

6 Жумадилла Жапаров

Возглавил Чон-Алайский район Ошской области в 2015 году. На должность пришел с руководителя одного из местных айыльных округов.

Фото из интернета. Данир Иманалиев

По три года районами руководят Данир Иманалиев (Иссык-Кульского), Баратбек Сыдыкназаров (Кара-Бууринского) и Адыл Сапаров (Джумгальского). Всех их назначил Сооронбай Жээнбеков, когда возглавлял правительство при президенте Алмазбеке Атамбаеве.

Три года держатся на своих постах акимы Лейлекского района Баткенской области Бекмурат Баймуратов и Кочкорского района Нарынской области Нурлан Керимкулов. Их назначали немного раньше, чем Сооронбай Жээнбеков возглавил правительство (13 апреля 2016 года).