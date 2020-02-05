Народ устал от правительства Абылгазиева. Но премьер с этим не согласен

В обществе накопилась абсолютная усталость от правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, складывается ощущение, что кабмин занимается не поиском решений накопившихся проблем, а намеревается все оставить в наследство поствыборному правительству.

«За примерами далеко ходить не надо — ОСАГО, фискализация, логистический центр в Ат-Баши. На месте побывали депутаты, а где вице-премьер, где премьер? Идет постреагирование, и от этого все устали. Мы теряем на международной арене статусы и показатели, в частности, в рамках ЕАЭС. Тут еще и эти ограничения на выдачу виз, введенные США. Где реакция кабмина?» — сказала Наталья Никитенко.

О том, что рост показателей Кыргызстана в рамках ЕАЭС составил всего 8,6 процента в 2019 году, говорили и другие нардепы, в частности, Канат Исаев.

Мухаммедкалыю Абылгазиеву пришлось отвечать. Он заверил, что ответственность ни на кого не перекладывает.

«Мы намерены работать настолько, насколько позволяет Жогорку Кенеш. Проблемы, о которых вы говорите, не в течение двух лет возникли. К примеру, лицензии на разработку урана выдавались 10 лет назад. Об ОСАГО уже 10 лет говорим тоже. Надо же учитывать социальное положение нашего населения, поэтому и делаем отсрочку. По фискализации — это непростой вопрос. Должны двигаться с нашими партнерами, должны поддержать тех предпринимателей, которые работают в соответствии с законодательством. Борьба с контрабандой, контрафактом ведется постоянно. Но нас нужно в этом поддержать, помочь. Природа правительства такова, что каждый день что-то новое надо предложить, и мы предлагаем решения проблем и просчитываем, к чему они приведут — к росту или упадку. Жизнь покажет, что будет после выборов, кто придет», — ответил депутату премьер.

В ЖК обсуждают кандидатуры Эркина Асрандиева и Замирбека Аскарова на посты вице-премьера и главы МЧС.