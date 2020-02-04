12:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Кадровые перестановки в правительстве. На пост вице-премьера выдвинут глава РКФР

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев представил на должность вице-премьер-министра кандидатуру Эркина Асрандиева, нынешнего главы Российско-Кыргызского фонда развития. Об этом заявлено сегодня на заседании парламентского комитета  по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам.

Бывший глава РКФР сменит на посту Замирбека Аскарова, который претендует на должность главы МЧС.

Как отмечается, Асрандиев будет курировать финансово-экономические вопросы, в том числе в рамках ЕАЭС. Премьер-министр отметил, что часть полномочий будет снята с вице-премьер-министра Жениша Разакова, которому поручат более тщательно прорабатывать вопросы границ. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/142516/
просмотров: 1311
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 января
Глава Госэкотехинспекции Джолдошбек Джунушев уволен
Премьер-министр Кыргызстана отправился в Казахстан с рабочим визитом
Планы правительства на 2020 год: фискализация и борьба с теневой экономикой
Премьер недоволен. От акимов нет идей по привлечению инвестиций
В 2020 году из дотаций выведут 40 айыл окмоту
Премьер-министр Кыргызстана обещает систематизировать борьбу с контрабандой
Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 января
Президент раскритиковал чиновников. Что ответил премьер-министр
Премьер-министр раскритиковал чиновников за решение проблем на скорую руку
Популярные новости
Посол США прокомментировал визовые ограничения для граждан Кыргызстана Посол США прокомментировал визовые ограничения для граждан Кыргызстана
Решение по&nbsp;визам нанесло &laquo;чувствительный урон&raquo; кыргызско-американским отношениям Решение по визам нанесло «чувствительный урон» кыргызско-американским отношениям
Ограничения на&nbsp;визы в&nbsp;США. Что ответил Майк Помпео Чингизу Айдарбекову Ограничения на визы в США. Что ответил Майк Помпео Чингизу Айдарбекову
Посол, чиновник, арестант. Куда исчезают критики власти в&nbsp;Кыргызстане Посол, чиновник, арестант. Куда исчезают критики власти в Кыргызстане
Бизнес
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
ИПОТЕКА 15: &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; объявил о&nbsp;запуске новой акции ИПОТЕКА 15: «Халык Банк Кыргызстан» объявил о запуске новой акции
Ядерная медицина&nbsp;&mdash; надежный союзник в&nbsp;борьбе с&nbsp;онкологическими заболеваниями Ядерная медицина — надежный союзник в борьбе с онкологическими заболеваниями
Банку &laquo;Бай Тушум&raquo; 20&nbsp;лет. Курс на&nbsp;новые продукты и&nbsp;рост капитала Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
4 февраля, вторник
11:53
Суд снял арест с имущества дочери Шадиева. Прокуроры обжаловали решение Суд снял арест с имущества дочери Шадиева. Прокуроры об...
11:51
В Кыргызстане выявлена группа, незаконно продававшая счета-фактуры по НДС
11:50
Центр для беспризорников в Бишкеке ликвидируют
11:31
Назначен посол Кыргызстана в Греции и Черногории
11:05
Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год