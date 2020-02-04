Кадровые перестановки в правительстве. На пост вице-премьера выдвинут глава РКФР

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев представил на должность вице-премьер-министра кандидатуру Эркина Асрандиева, нынешнего главы Российско-Кыргызского фонда развития. Об этом заявлено сегодня на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам.

Бывший глава РКФР сменит на посту Замирбека Аскарова, который претендует на должность главы МЧС.

Как отмечается, Асрандиев будет курировать финансово-экономические вопросы, в том числе в рамках ЕАЭС. Премьер-министр отметил, что часть полномочий будет снята с вице-премьер-министра Жениша Разакова, которому поручат более тщательно прорабатывать вопросы границ.