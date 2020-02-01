10:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Посол США прокомментировал визовые ограничения для граждан Кыргызстана

Посол США в Кыргызстане Дональд Лу в своем видеообращении объяснил, для каких категорий кыргызстанцев временно ввели ограничения на выдачу виз.

По его словам, речь о мигрантах и участниках лотереи грин-карт. «В течение некоторого времени мы вели переговоры с правительством Кыргызстана об улучшении степени защиты кыргызских паспортов и об обмене информации с правительством относительно предотвращения угроз терроризма. Надеемся, Кыргызстан улучшит свои позиции. Вашингтон будет анализировать ситуацию, и ограничения могут снять в ближайшее время», — рассказал глава американской дипломатической миссии в Бишкеке.

Отметим, власти США включили Кыргызстан, Эритрею, Мьянму, Нигерию, Судан и Танзанию в список стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на выдачу виз. Ограничения не коснутся туристов и работающих с США бизнесменов. Меры нацелены против желающих поселиться в Соединенных Штатах иммигрантов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142300/
просмотров: 1098
Версия для печати
Материалы по теме
США ввели ограничения на выдачу виз для граждан Кыргызстана и пяти других стран
Ограничение кыргызстанцев на визы в США. Стороны ведут консультации по проблеме
США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана
Новые категории виз появились для въезда в Кыргызстан
Если США вмешиваются в дела Кыргызстана, зачем мы берем $200 миллионов?
МИД просит кыргызстанцев не въезжать на территорию США без соответствующей визы
МИД КР изучает, почему посольство Германии не будет выдавать визы кыргызстанцам
Получить кыргызскую визу станет проще гражданам некоторых стран
США снизят визовый сбор для студенческих и рабочих виз для Кыргызстана
В Бишкеке открыли визовый центр МИД
Популярные новости
Выборы-2020. Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев создал новую партию Выборы-2020. Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев создал новую партию
Эркин Чечейбаев освобожден от&nbsp;должности замминистра здравоохранения Эркин Чечейбаев освобожден от должности замминистра здравоохранения
Еще один депутат парламента предлагает отправить правительство в&nbsp;отставку Еще один депутат парламента предлагает отправить правительство в отставку
Посол, чиновник, арестант. Куда исчезают критики власти в&nbsp;Кыргызстане Посол, чиновник, арестант. Куда исчезают критики власти в Кыргызстане
Бизнес
Банку &laquo;Бай Тушум&raquo; 20&nbsp;лет. Курс на&nbsp;новые продукты и&nbsp;рост капитала Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
Школа банкира банка &laquo;Бай Тушум&raquo; открывает набор на&nbsp;2020 год Школа банкира банка «Бай Тушум» открывает набор на 2020 год
Новая услуга от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo;. Запланируй визит в&nbsp;банк заблаговременно! Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!
&laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA «Керемет Банк» приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA
1 февраля, суббота
10:42
Кыргызстанец нокаутировал соперника на турнире по ММА в Казахстане Кыргызстанец нокаутировал соперника на турнире по ММА в...
10:33
В Кыргызстане ряд милицейских начальников отстранили от должностей
10:21
Дело Азимжана Аскарова пересмотрят. Верховный суд назначил дату
10:09
Посол США прокомментировал визовые ограничения для граждан Кыргызстана
10:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился во всех районах