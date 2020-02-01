Посол США прокомментировал визовые ограничения для граждан Кыргызстана

Посол США в Кыргызстане Дональд Лу в своем видеообращении объяснил, для каких категорий кыргызстанцев временно ввели ограничения на выдачу виз.

По его словам, речь о мигрантах и участниках лотереи грин-карт. «В течение некоторого времени мы вели переговоры с правительством Кыргызстана об улучшении степени защиты кыргызских паспортов и об обмене информации с правительством относительно предотвращения угроз терроризма. Надеемся, Кыргызстан улучшит свои позиции. Вашингтон будет анализировать ситуацию, и ограничения могут снять в ближайшее время», — рассказал глава американской дипломатической миссии в Бишкеке.