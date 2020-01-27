Итоги Совбеза. Почему заявления о борьбе с коррупцией остались без внимания

Очередной Совет безопасности, прошедший по традиции в начале года, был посвящен самой болезненной теме Кыргызстана — борьбе с коррупцией.

Общественность ждала, что, наконец, эта борьба обретет более четкий контур, и президент безнадежно для коррупционеров расставит все точки над i.

Наверное, мы все хотели вновь увидеть того самого Сооронбая Жээнбекова, который провел свой первый Совбез два года назад — жесткого, решительного, открыто и прямо в лоб критикующего каждого конкретного чиновника за бездействие.

Широко цитируемым с вычленением смыслов прошедший Совет безопасности не стал. СМИ отработали заседание, опубликовав основные тезисы. Но отсутствие грамотных пиарщиков в команде главы государства свело заявленное Сооронбаем Жээнбековым к рядовым новостям на один день.

Коррупция — самое проблемное, что есть в Кыргызстане. О борьбе с ней важно не только знать, надо уметь об этом рассказывать, разъяснять, доносить до широких слоев.

Совет безопасности в топ информационных событий не попал. Не попал он и в активно обсуждаемые пользователями социальных сетей. Что тоже объяснимо. Эта часть социума, скорее всего, разочаровалась и уже не верит, что «Белый дом» может инициировать какие-то изменения, влияющие на качество жизни не только властной элиты.

Приоритет, который не обозначен

Новогодние поздравления президентов давно стали особым форматом послания народу. Президенты озвучивают через них основные цели на будущий год и представляют краткий отчет о проделанной работе.

В поздравлении Сооронбая Жээнбекова с 2020 годом тоже были обозначены основные задачи и направления деятельности для власти — цифровизация, развитие регионов и поддержка детей.

Однако по сравнению с президентским поздравлением кыргызстанцев с 2019-м, из новогоднего с 2020-м исключили тезис о борьбе с коррупцией. Хотя антикоррупционная тема была в тренде весь год. И глава государства регулярно напоминает, что она будет приоритетной для него всегда.

Отметим, именно двухгодичной давности анонс Сооронбая Жээнбекова о широкомасштабной антикоррупционной кампании стал основой для скандальных журналистских расследований, именно в прошлом году первыми судебными инстанциями вынесены приговоры по громким коррупционным уголовным делам, таким, как дело по модернизации Бишкекской ТЭЦ.

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После январского Совета безопасности стало ясно, что тема борьбы с коррупцией все еще в приоритете у власти. Но она не стала главной в СМИ и не вызвала повышенного интереса со стороны общества.

Аппарату президента нужно срочно искать грамотных пиарщиков, чтобы доносить до социума важные месседжи. Лидеру страны вновь пришлось самому обозначать этот приоритет.

«Борьба с коррупцией не будет остановлена, она будет продолжена», — заявил на заседании Совета безопасности Сооронбай Жээнбеков.

Но в массы этот тезис аппаратчики не запустили.

О напрашивающихся параллелях

Очевидно, что сам президент Сооронбай Жээнбеков понимает, как реально оценивает общество очередную антикоррупционную кампанию. Как важно донести до каждого кыргызстанца, что делается властью на этом фронте.

Нет иллюзий у главы государства и по поводу работы чиновников как на местах, так и в высших эшелонах власти. На этот раз досталось правительству, которое президент обвинил в бездействии и безынициативности практически по всем направлениям.

Помимо нелицеприятных выражений и жестких формулировок прозвучало и слово «саботаж». Именно его употребил Сооронбай Жээнбеков, критикуя работу Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования по выполнению задач предыдущего Совета безопасности.

Некоторые мероприятия длятся 10 месяцев, их сроки исполнения давно нарушены. Это демонстрирует наличие открытого саботажа, полного пренебрежительного отношения к задаче. Сооронбай Жээнбеков

Эксперты оценивают результативность подобных мероприятий по последствиям, заключающимся в отставках. Так называемые оргвыводы — это наше все. Если их нет, то, значит, и все остальное не более чем слова. После «разгромного» Совета безопасности в феврале 2018 года ушло в отставку правительство Сапара Исакова. Правда, произошло это почти через два месяца после знаменитого заседания.

Пока со своей должностью распрощался только глава Госэкотехинспекции Джолдошбек Джунушев.

Некоторые эксперты считают, что последний Совбез — это начало конца правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева. Они проводят параллели с 2018 годом.

Равнодушное правительство и неравнодушные граждане

Сооронбай Жээнбеков впервые назвал одну из основных причин неэффективной борьбы с коррупцией — равнодушие правительственных чиновников.

Ваше равнодушие приводит к неисполнению и других мероприятий, заложенных в решениях Совета безопасности. Сооронбай Жээнбеков

Что является болевыми точками для кыргызстанцев — президент прекрасно осведомлен. На Совбезе он отметил, что о коррупции говорят все — и СМИ и общественность. Однако правоохранители не принимают никаких мер.

«СМИ публикуют множество материалов о коррупционных делах. Они прямо указывают на них. При такой поддержке гражданского общества мы никогда не прекратим борьбу против коррупции», — сказал глава государства.

То есть Сооронбай Жээнбеков уже прямо намекнул чиновникам всех рангов: о коррупции должно кричать и пресекать ее прежде всего правительство, ее силовой блок. А пока сигналы посылают только общество и журналисты. Действительно, саботаж какой-то...

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Впрочем, только отставками так же, как и посадками, проблему коррупции на уровне страны решить невозможно. Борьба должна быть комплексной и включать в себя самые разные инструменты и механизмы. В том числе и воспитание тотальной нетерпимости общества к коррупции, и, главное, тех самых честных чиновников, которых сегодня нам так не хватает.

Потому что у государства нет волшебной палочки, которой можно в одночасье заменить коррумпированных и пассивных чиновников на честных, порядочных и работящих.

С коррупцией пытались бороться или, по крайней мере, объявляли о намерении ее побороть все без исключения президенты Кыргызстана. Но, к сожалению, меньше ее не становилось, и пока не становится. Несмотря на то что нам удалось подняться со 132-го места на 126-е в индексе восприятия коррупции за 2019 год, составленным международной организацией Transparency International.

Безусловно, подводить итоги антикоррупционной кампании Сооронбая Жээнбекова еще рано.

Вполне возможно, что Кыргызстан за ближайшие пару лет сможет еще совершить рывок в рейтинге TransparencyInternational подобно Грузии времен Михаила Саакашвили.

Тогда Грузия за восемь лет правления Саакашвили поднялась с 83-го на 35-е место в результате системных комплексных реформ.