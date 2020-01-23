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Власть

Получилось! Спикер наконец правильно назвал город Франкфурт-на-Майне

Сегодня Жогорку Кенеш рассматривает законопроект «О финансировании между КР и Германским банком развития (KfW) по проекту «Финансирование аграрных производственно-сбытовых цепочек», подписанному 18 сентября 2017 года в городе Франкфурт-на-Майне.

Зачитывая законопроект, спикер Дастанбек Джумабеков правильно произнес название немецкого города.

Напомним, Дастанбек Джумабеков ранее два раза произнес неправильно название этого города. В конце прошлого года он исказил его до неузнаваемости. Франкфурт-на-Майне он назвал как Франкфурт жана Маяне.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141354/
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