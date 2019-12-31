Скандал в «Ата Мекене». Алмамбет Шыкмаматов заступился за Айсулуу Мамашову

Скандал в партии «Ата Мекен» продолжается. Об этом 24.kg рассказали в парламентской фракции. Накануне некоторые нардепы заявляли, что Ауйсулуу Мамашову избрали лидером в нарушение регламента.

В частности, вопрос о легитимности новой главы фракции поднял депутат Сайдулла Нышанов. Ему занять вакантное место лидера фракции не удалось, поскольку он и Садык Шер-Нияз набрали равное количество голосов.

Экс-лидер фракции Алмамбет Шыкмаматов заступился за Айсулуу Мамашову. «Когда хотели выбрать нового лидера фракции в Жогорку Кенеше, именно я настоял, чтобы депутаты провели выборы в офисе партии, в присутствии Омурбека Текебаева. Айсулуу Мамашова очень ответственная, грамотная, не по годам мудрая, прогрессивная личность. Она автор многих социальных законопроектов и концепций. Это символично и отрадно, когда самая молодая депутат Жогорку Кенеша возглавила сильную фракцию. А что касается интриг вокруг ее избрания — это чушь, которую даже обсуждать не стоит», — сказал Алмамбет Шыкмаматов и добавил: возвращаться в ряды социалистов не намерен.

Напомним, ЦИК досрочно прекратила депутатские полномочия Алмамбета Шыкмаматова на основании поданного заявления. Следом из партии вышли еще четыре человека.