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Власть

Депутаты проверят подписи инициаторов референдума по изменению Конституции

Депутаты парламента спорят: образовывать ли рабочую группу по проверке подписей народной инициативы о назначении референдума по изменению Конституции.

По словам Дастана Бекешева, нельзя образовывать группу, не ознакомившись с обращением граждан, не поняв, есть ли этот законопроект. «Я не встречал такой инициативы на сайте Минюста, к примеру. Вы говорите: мы не проект закона принимаем, а только проверяем подписи, но подписи к чему?» — спрашивает Дастан Бекешев.

Ему попыталась объяснить Айнуру Алтыбаева. Она отметила, что речь не о рассмотрении или одобрении какой-то народной инициативы, а только об идентификации подписей, которых собрано более 10 тысяч. Нардепы должны, по мнению Алтыбаевой, подтвердить их подлинность. В итоге парламентарии отклонили предложение Бекешева снять вопрос с повестки дня и решили создать рабочую группу.

Как сообщалось ранее, на референдум инициаторы, в числе которых был Азимбек Бекназаров, предлагают вынести три вопроса: считаете ли вы нужным, чтобы институт народного курултая был признан субъектом Конституции и перед его представителями в обязательном порядке отчитывались президент и Жогорку Кенеш; какую форму правления вы предпочитаете — парламентскую или президентскую; какая избирательная система должна быть в Кыргызстане — пропорциональная, мажоритарная или смешанная? Они собрали 12 тысяч 700 подписей.

Отметим, что последний референдум в Кыргызстане по внесению изменений в Основной закон проходил 11 декабря 2016-го. Всего за годы независимости в республике проведено восемь плебисцитов и все касались внесения поправок в Конституцию.

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