Опять референдум? Инициативная группа требует внести поправки в Конституцию

Народная инициативная группа требует назначить референдум. Уже собрано 12 тысяч 700 подписей, сообщил 24.kg ее представитель Айбек Мырза.

По его словам, петиция передана в Жогорку Кенеш. «Мы направили ее еще 29 июня. Но ответ пока не получили», — уточнил Айбек Мырза.

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Он добавил, что на референдум будет вынесено три вопроса — считаете ли вы нужным, чтобы институт народного курултая был признан субъектом Конституции и перед его представителями в обязательном порядке отчитывались президент и Жогорку Кенеш; какую форму правления вы предпочитаете: парламентскую или президентскую; какая избирательная система должна быть в Кыргызстане: прапорциональная, мажоритарная или смешанная?

«Если народный курултай посчитает работу главы государства неудовлетворительной, то он должен быть отстранен от должности. Это также будет указано в первом вопросе», — пояснил Айбек Мырза.

Он заметил, что референдум должен пройти до парламентских выборов — 2020. В противном случае члены инициативной группы соберут свой курултай на площади и будут требовать роспуска Жогорку Кенеша.

Возможен и компромисс: можно провести всенародное голосование и в день выборов. А уже новый созыв пусть переписывает Конституцию. Айбек Мырза

Отметим, что последний референдум в Кыргызстане по внесению изменений в Основной закон проходил 11 декабря 2016-го. Всего за годы независимости в республике проведено восемь плебисцитов и все касались внесения поправок в Конституцию.