Федерация футбола просит выделить участок для строительства футбольного центра

Федерация футбола просит у мэрии земельный участок для строительства футбольного центра. Об этом заявили на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.
Как отметил замначальника Бишкекглавархитектуры (БГА) Болот Усубалиев, по поручению депутатов муниципальное предприятие проработало вопрос и предложило пять участков под центр.
«БГА предложила участки в жилмассиве «Ак-Орго» (около
По словам Болота Усубалиева, представитель федерации рассказал о своих вариантах: один участок площадью 6,2 гектара южнее порохового склада, по магистрали вдоль реки Ала-Арчи, второй — южнее школы «Газпром».
«Но первый земельный участок Проектом детальной планировки предусмотрен под многоэтажные дома с объектами соцкультбыта. При его предоставлении необходимо корректировать ПДП. Второй участок закреплен за управлением земельными ресурсами», — сообщил замначальника БГА.
Депутаты задались вопросом, на каких условиях предоставлять участок — в аренду или безвозмездно. В документе от федерации такой информации нет. Данный момент попросили уточнить.
Члены комиссии вынесли вопрос о предоставлении участка на очередную сессию БГК, которая состоится 25 декабря.