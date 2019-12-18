Федерация футбола просит выделить участок для строительства футбольного центра

Федерация футбола просит у мэрии земельный участок для строительства футбольного центра. Об этом заявили на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

Как отметил замначальника Бишкекглавархитектуры (БГА) Болот Усубалиев, по поручению депутатов муниципальное предприятие проработало вопрос и предложило пять участков под центр.

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«БГА предложила участки в жилмассиве «Ак-Орго» (около 5 гектаров) , возле «Панорамы» (2 гектара), на территории Аламединского района, где по Генплану стадион, а также карьер в микрорайоне № 11 (7,5 гектара) и стадион «Трудовые резервы». Представитель федерации отклонил три из них, отметив, что вариант с карьером и Аламединским районом приняли к рассмотрению», — сообщил он.

По словам Болота Усубалиева, представитель федерации рассказал о своих вариантах: один участок площадью 6,2 гектара южнее порохового склада, по магистрали вдоль реки Ала-Арчи, второй — южнее школы «Газпром».

«Но первый земельный участок Проектом детальной планировки предусмотрен под многоэтажные дома с объектами соцкультбыта. При его предоставлении необходимо корректировать ПДП. Второй участок закреплен за управлением земельными ресурсами», — сообщил замначальника БГА.

Депутаты задались вопросом, на каких условиях предоставлять участок — в аренду или безвозмездно. В документе от федерации такой информации нет. Данный момент попросили уточнить.

Члены комиссии вынесли вопрос о предоставлении участка на очередную сессию БГК, которая состоится 25 декабря.