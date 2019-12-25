14:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутат объяснил, почему просит продлить срок использования праворульных машин

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов объяснил, почему срок использования праворульных машин должны продлить.

По его словам, четыре-пять лет назад запретили ввозить праворульные авто в республику, а пользование уже ввезенных праворульных автомобилей продлили до 1 июня 2020 года. «Но сегодня в Кыргызстане тысячи праворульных машин, у которых хорошее состояние, они еще пригодны для дальнейшего использования. Их купили наши граждане. Поэтому мы готовим законопроект для продления их использования еще на пять лет. Хотел предупредить, чтобы ГУОБДД с 1 января не останавливало их и не мучило», — сказал парламентарий.

Ранее другой нардеп Алмазбек Эргешов выступал за то, чтобы отсрочить вступление в силу запрета на использование праворульных автомобилей для коммерческой перевозки пассажиров, багажа и грузов до 2025-го.

Добавим, что в КР ввоз и регистрация праворульных машин запрещены с 3 июня 2015 года.
Ссылка:
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предлагает отсрочить запрет на праворульные такси
Запрет на праворульные машины пока вводить не будут. Законопроект отозван
Популярные новости
Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана
Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция Итоговая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Текстовая трансляция
Десять против одной. На&nbsp;депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее&nbsp;коллеги Десять против одной. На депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее коллеги
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;16-20 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 декабря
Бизнес
Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo; Любишь онлайн-покупки? Получай виртуальную карту от банка «Бай Тушум»
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Золото&raquo; и&nbsp;&laquo;Платина 7&nbsp;500&raquo;! Скидка 50 процентов от MegaCom на номера «Золото» и «Платина 7 500»!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще «Газпром Кыргызстан» и MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще
Xiaomi Mi&nbsp;Note 10&nbsp;уже в&nbsp;продаже в&nbsp;O!Store + беспроводные наушники в&nbsp;подарок! Xiaomi Mi Note 10 уже в продаже в O!Store + беспроводные наушники в подарок!
25 декабря, среда
14:21
Депутат объяснил, почему просит продлить срок использования праворульных машин Депутат объяснил, почему просит продлить срок использов...
14:18
Сооронбай Жээнбеков признался, что знаком с Хабибулой Абдукадыром и встречался
14:12
Президент уверен, что в России к кыргызстанцам относятся лучше, чем к другим
13:48
Президент не будет вмешиваться в дело Садыра Жапарова
13:46
Президент обещал взять под контроль ремонт Дома-музея Чингиза Айтматова