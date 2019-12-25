Депутат объяснил, почему просит продлить срок использования праворульных машин

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов объяснил, почему срок использования праворульных машин должны продлить.

По его словам, четыре-пять лет назад запретили ввозить праворульные авто в республику, а пользование уже ввезенных праворульных автомобилей продлили до 1 июня 2020 года. «Но сегодня в Кыргызстане тысячи праворульных машин, у которых хорошее состояние, они еще пригодны для дальнейшего использования. Их купили наши граждане. Поэтому мы готовим законопроект для продления их использования еще на пять лет. Хотел предупредить, чтобы ГУОБДД с 1 января не останавливало их и не мучило», — сказал парламентарий.

Ранее другой нардеп Алмазбек Эргешов выступал за то, чтобы отсрочить вступление в силу запрета на использование праворульных автомобилей для коммерческой перевозки пассажиров, багажа и грузов до 2025-го.

Добавим, что в КР ввоз и регистрация праворульных машин запрещены с 3 июня 2015 года.