Депутат предлагает отсрочить запрет на праворульные такси

Депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Эргешов предлагает отсрочить вступление в силу запрета на использование праворульных машин для коммерческой перевозки пассажиров, багажа и грузов до 2025 года. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

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Как отмечается в справке-обосновании, поправки в Закон «Об автотранспорте», запрещающие использование машин с правосторонним рулем в коммерческих целях, были приняты еще в 2013 году и должны были вступить в силу через три года. Однако летом 2016-го президент Алмазбек Атамбаев подписал закон, по которому запрет вступит в силу с 1 января 2020 года.

Инициатор отсрочки отмечает, что в действующем административном законодательстве ответственность за использование праворульных авто в коммерческих целях не предусмотрена, поэтому возникла необходимость введения соответствующей нормы. Но это, по его мнению, может привести к созданию коррупционных схем в ГУОБДД МВД.

Кроме того, это создаст условия для нагнетания социальной напряженности среди населения, которое использует праворульные автомобили в коммерческих целях для пополнения семейного бюджета.

Добавим, что с 3 июня 2015 года в Кыргызстане запрещены ввоз и регистрация праворульных машин.