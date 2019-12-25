Депутаты БГК поспорили, но отложили вопрос о платных парковках в Бишкеке

Депутаты Бишкекского городского кенеша вновь отложили вопрос о платных парковках в столице. Предложение озвучил председатель постоянной комиссии по УМС Жанарбек Алымов.

По его словам, комиссия является профильной по данному вопросу, но не успела рассмотреть его, поэтому вопрос должны снять с повестки.

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Предложение вызвало споры среди депутатов. Председатель комиссии по ЖКХ Жумабек Салымбеков возразил, что профильной по вопросу должна быть их комиссия. Она рассматривает вопросы благоустройства и транспорта.

Член комиссии по бюджету Эрнис Докенов отметил, что вопрос касается финансов, поэтому они должны давать заключение. «Мы рассмотрели и дали свое заключение. Вы определитесь, по каким вопросам та или иная комиссия будет считаться профильной», — сказал он.

Спикер Жаныбек Абиров заметил, что конкретного положения нет. «Проекты постановления вносит мэрия и там прописывает курирующего вице-мэра, профильную комиссию», — пояснил он.

В итоге депутаты сняли вопрос с повестки.

Летом вопрос организации платных парковок уже вносили на сессию БГК. Тогда его отозвал муниципалитет.

В конце 2018 года депутаты Бишкекского городского кенеша не без споров одобрили создание в структуре муниципалитета управления парковок. Градоначальник Азиз Суракматов отмечал, что мэрия разработает и внесет на рассмотрение положение по организации платных парковок и стоянок вместе с проектом постановления. Первые предложения от новой структуры депутаты раскритиковали.