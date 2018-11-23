Мэр Бишкека хочет вернуть управление парковками, депутат БГК против

В столичном муниципалитете хотят создать отдельное управление по парковкам и стоянкам. Об этом сообщил мэр города Азиз Суракматов на очередной сессии Бишкекского городского кенеша.

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По его словам, на балансе мэрии находятся 15 автостоянок. В бюджет с начала года поступило 3 миллиона 209 тысяч сомов.

«Кроме того, в аренду сдаются 38 автостоянок площадью 9,77 гектара (арендная плата — 19 миллионов 874 тысячи сомов в год) и 225 автопарковок площадью 17,47 гектара (арендная плата — 11 миллионов 953 тысячи сомов в год)», — отметил он.

По мнению мэра, городу необходимо отрегулировать вопрос с парковками, поскольку это серьезный источник доходов городского бюджета.

«Разработан и в ближайшее время на рассмотрение БГК будет внесен проект положения по использованию парковочного пространства города вместе с проектом постановления. Думаю, это будет определенным подспорьем как для доходной части городского бюджета, так и для решения вопроса организации автомобильного движения на городских улицах», — проинформировал он.

По словам градоначальника, управление будет заниматься организацией парковок и проводить аукционы на предоставление их в аренду.

Депутат от фракции «Кыргызстан» Куванычбек Конгантиев напомнил о постановлении БГК от 2017 года, которым ликвидировалось существующее управление муниципальными стоянками и рынками.

«Мало того что оно не выполнено, мы говорим о создании нового. Мы еще два года назад поднимали вопрос о неэффективности. Управление зарабатывало около 20 миллионов сомов, из которых 16-17 миллионов тратились на него же. А сейчас одна улица, отданная частникам, приносит около 3 миллионов сомов», — отметил он и спросил, кто понесет ответственность за неисполнение постановления.

Куванычбек Конгантиев раскритиковал инициативу мэра. По его мнению, у муниципалитета нет денег на организацию парковок.

Он предложил Азизу Суракматову рассмотреть возможность привлечения частных инвестиций.

«В городе есть средства, которые можно привлечь. Пусть частники делают. Они больше заинтересованы, они будут собирать деньги, сутки не будут спать, чтобы собрать деньги. Зачем тратить городские средства?» — задался вопросом депутат.