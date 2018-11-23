12:36
USD 69.85
EUR 79.65
RUB 1.06
Власть

Мэр Бишкека хочет вернуть управление парковками, депутат БГК против

В столичном муниципалитете хотят создать отдельное управление по парковкам и стоянкам. Об этом сообщил мэр города Азиз Суракматов на очередной сессии Бишкекского городского кенеша.

Читайте по теме
Хозяева бишкекских улиц. Кому принадлежат столичные парковки

По его словам, на балансе мэрии находятся 15 автостоянок. В бюджет с начала года поступило 3 миллиона 209 тысяч сомов.

«Кроме того, в аренду сдаются 38 автостоянок площадью 9,77 гектара (арендная плата — 19 миллионов 874 тысячи сомов в год) и 225 автопарковок площадью 17,47 гектара (арендная плата — 11 миллионов 953 тысячи сомов в год)», — отметил он.

По мнению мэра, городу необходимо отрегулировать вопрос с парковками, поскольку это серьезный источник доходов городского бюджета.

«Разработан и в ближайшее время на рассмотрение БГК будет внесен проект положения  по использованию парковочного пространства города вместе с проектом постановления. Думаю, это будет определенным подспорьем как для доходной части городского бюджета, так и для решения вопроса организации автомобильного движения на городских улицах», — проинформировал он.

По словам градоначальника, управление будет заниматься организацией парковок и проводить аукционы на предоставление их в аренду.

Депутат от фракции «Кыргызстан» Куванычбек Конгантиев напомнил о постановлении БГК от 2017 года, которым ликвидировалось существующее управление муниципальными стоянками и рынками.

«Мало того что оно не выполнено, мы говорим о создании нового. Мы еще два года назад поднимали вопрос о неэффективности. Управление зарабатывало около 20 миллионов сомов, из которых 16-17 миллионов тратились на него же. А сейчас одна улица, отданная частникам, приносит около 3 миллионов сомов», — отметил он и спросил, кто понесет ответственность за неисполнение постановления.

Куванычбек Конгантиев раскритиковал инициативу мэра. По его мнению, у муниципалитета нет денег на организацию парковок.

Он предложил Азизу Суракматову рассмотреть возможность привлечения частных инвестиций.

«В городе есть средства, которые можно привлечь. Пусть частники делают. Они больше заинтересованы, они будут собирать деньги, сутки не будут спать, чтобы собрать деньги. Зачем тратить городские  средства?»  — задался вопросом депутат.
Ссылка:
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Бишкека вновь заявляет о необходимости увеличения общественного транспорта
В мэрии Бишкека хотят создать новые департаменты
Никакой ответственности. БГК опять отложил рассмотрение структуры мэрии
Мэрия Бишкека хочет повысить стоимость аренды земельных участков
500 миллионов сомов должны арендаторы земель. Можно было бы построить пять школ
Как сделать город образцовым, знает депутат Бишкекского кенеша
Чиновники мэрии оказались не готовы к зиме, считает депутат Бишкекского кенеша
В БГК спорят о реагентах, которые портят асфальтовое покрытие столичных дорог
На два часа позже. Депутаты Бишкекского кенеша наконец приступили к работе
Эффективность — ноль. На сессию Бишкекского кенеша пришли всего 20 депутатов
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков о&nbsp;семье и&nbsp;традициях. Эксклюзивное интервью Сооронбай Жээнбеков о семье и традициях. Эксклюзивное интервью
Эксклюзивное интервью Сооронбая Жээнбекова. Часть&nbsp;II Эксклюзивное интервью Сооронбая Жээнбекова. Часть II
Атамбаев сделал харакири. Реакция людей на&nbsp;интервью экс-президента Кыргызстана Атамбаев сделал харакири. Реакция людей на интервью экс-президента Кыргызстана
Мэр города&nbsp;Ош является гражданином России Мэр города Ош является гражданином России
Бизнес
Групповой этап Лиги чемпионов на&nbsp;Mega iTV Групповой этап Лиги чемпионов на Mega iTV
Награждение победителей финального этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; Награждение победителей финального этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»
Спешите! Осталось три недели до&nbsp;конца акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Осталось три недели до конца акции «Год подарков» от «Бакай Банка»
Black Friday в&nbsp;О!Store: СКИДКИ на&nbsp;номера и&nbsp;аксессуары до&nbsp;70&nbsp;процентов Black Friday в О!Store: СКИДКИ на номера и аксессуары до 70 процентов