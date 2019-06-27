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Власть

БГК отложил вопрос о платных парковках на осень

Мэрия просит отозвать с повестки дня сессии Бишкекского городского кенеша вопрос об утверждении положения о порядке и условиях организации платных парковок и стоянок. Об этом на сессии БГК сообщил спикер Жаныбек Абиров.

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Он отметил, что муниципалитет обратился с соответствующим письмом.

Депутат Канатбек Музуралиев поинтересовался причиной такого решения.

«На президиуме они слезно просили включить этот вопрос в повестку дня. Мы на два месяца уходим на каникулы, когда этот вопрос будет решен?» — спросил он.

Курирующий вице-мэр Азиз Алымкулов объяснил, что проект ТЭО рассматривает Минэкономики.

«Из ведомства поступило заключение, что в проект ТЭО надо внести уточнения. Мы посчитали, что пока не получим заключения из госоргана, положение рассматривать преждевременно», — сказал он.

Азиз Алымкулов добавил, что решение по парковкам и разработке ТЭО принято в 2016 году.

«Мэрия получила из фонда развития 9 миллионов сомов и направила на разработку ТЭО. Проведен ряд тендеров, выбраны компании. И сегодня вопрос организации платных парковок — это продолжение с 2016-го», — заметил он.

Депутаты поддержали предложение и сняли вопрос с повестки дня.

Напомним, что в конце 2018 года депутаты Бишкекского городского кенеша не без споров одобрили создание в структуре муниципалитета управления парковок. Тогда градоначальник Азиз Суракматов отмечал, что мэрия разработает и внесет на рассмотрение положение по организации платных парковок и стоянок вместе с проектом постановления. Первые предложения от новой структуры депутаты раскритиковали.
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