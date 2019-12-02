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Власть

Штраф за надругательство над ак-калпаком. Комитет одобрил законопроект

На заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению рассматривают законопроект о придании головному убору ак-калпаку статуса культурного символа.

Как отметил один из разработчиков законопроекта депутат Экмат Байбакпаев, документ был одобрен в первом чтении, предложенные изменения были учтены.

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«Мы также разработали законопроект о внесении изменений в Кодекс о нарушениях, предусматривающий наказание за неправильное использование ак-калпака. Но парламентский комитет по правопорядку сказал, что рассмотреть его можно только после принятия закона о придании статуса», — рассказал он.

Представитель правительства заметила, что кабмин дал заключение о нецелесообразности данного законопроекта, потому что он приведет к ограничению прав и свобод кыргызстанцев. В частности, в документе предлагается заложить нормы об ответственности, что противоречит Конституции. Она гарантирует каждому человеку право осуществлять любую деятельность за исключением той, что ограничена Основным законом КР. Кроме того, это все содержится в законе о нематериальных ценностях.

Однако Экмат Байбакпаев напомнил скандальную историю, когда ак-калпак надели на собаку.

«Общество было недовольно. Есть какой-то закон, чтобы наказывать за такие вещи? Мне прокуроры говорили, что ничего не могут принять, потому что нет закона. А если завтра как мяч будут использовать, какие меры будем принимать?» — спросил он.

В итоге комитет принял законопроект в режиме второго чтения.
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