Депутаты изменили свое мнение относительно статуса ак-калпака

Депутаты Жогорку Кенеша изменили свое мнение относительно статуса ак-калпака. Законопроект в первом чтении не поддержали только девять человек.

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Во время обсуждения многие нардепы высказались против законопроекта. Они считают, что он не будет работать, так как носит рекомендательный характер.

Однако на голосовании 87 народных избранников поддержали инициативу «О придании национальному головному убору ак-калпаку статуса культурного символа», девять проголосовали против.

Напомним, что депутат Экмат Байбакпаев предлагает ввести штраф в 1 тысячу сомов для физических лиц и 5 тысяч сомов для юридических за ненадлежащее обращение с ак-калпаком.