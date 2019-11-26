Искендер Матраимов обрушился с гневной тирадой на журналистов

Депутат Искендер Матраимов на повышенных тонах потребовал от журналистов радио «Азаттык» проверять информацию перед публикацией. Об этом он заявил сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

Депутаты сегодня рассматривают отчет правительства о борьбе с контрабандой. Появился на нем и Искендер Матраимов. Он начал свое выступление весьма эмоционально и на повышенных тонах.

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«Сегодня по «Азаттыку» передавали, что глава Финполиции заявил, что семья виновата во всем произошедшем, и обвинил нас в контрабанде. Как вы смеете?» — накинулся депутат на главу ГСБЭП Бакира Таирова.

Парламентарий потребовал от главы ГСБЭП ответить, как он посмел дать подобное интервью. Однако тот заявил, что не говорил такого. Тогда депутат обрушился с гневной тирадой на журналистов.

«Здесь много журналистов. Ответьте мне, кто из «Азаттыка»? Никто не давал права говорить подобные вещи, ссылаясь на слова какого-то уйгура. Почему вы такое пишете? Я тоже сейчас могу сказать что-то про Юсурова (депутат Абдумажит Юсуров. — Прим. 24.kg). И вы тоже это напишете? Почему вы не проверяете информацию?» — возмутился Искендер Матраимов.