03:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Искендер Матраимов обрушился с гневной тирадой на журналистов

Депутат Искендер Матраимов на повышенных тонах потребовал от журналистов радио «Азаттык» проверять информацию перед публикацией. Об этом он заявил сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

Депутаты сегодня рассматривают отчет правительства о борьбе с контрабандой. Появился на нем и Искендер Матраимов. Он начал свое выступление весьма эмоционально и на повышенных тонах.

Читайте по теме
Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов

«Сегодня по «Азаттыку» передавали, что глава Финполиции заявил, что семья виновата во всем произошедшем, и обвинил нас в контрабанде. Как вы смеете?» — накинулся депутат на главу ГСБЭП Бакира Таирова.

Парламентарий потребовал от главы ГСБЭП ответить, как он посмел дать подобное интервью. Однако тот заявил, что не говорил такого. Тогда депутат обрушился с гневной тирадой на журналистов.

«Здесь много журналистов. Ответьте мне, кто из «Азаттыка»? Никто не давал права говорить подобные вещи, ссылаясь на слова какого-то уйгура. Почему вы такое пишете? Я тоже сейчас могу сказать что-то про Юсурова (депутат Абдумажит Юсуров. — Прим. 24.kg). И вы тоже это напишете? Почему вы не проверяете информацию?» — возмутился Искендер Матраимов.
Ссылка:
просмотров: 12033
Версия для печати
Материалы по теме
Декларации — 2018. Как семья Тилека Матраимова разбогатела за четыре года
«Пока что вот так, пока так». Жениш Разаков об изучении коррупции на таможне
Правительству понадобилось четыре дня, чтобы прокомментировать расследование СМИ
Ответ ГНС. Декларацию Райымбека Матраимова пришлось заполнять вручную
Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео
Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова
Кто врет? У Налоговой и Финпола разные данные об имуществе Райымбека Матраимова
Вопрос о коррупции на таможне включен в повестку дня Совета безопасности
Скандал с контрабандными схемами. Internews призвал провести расследование
Скандал с контрабандными схемами. Часть средств могла уходить экстремистам
Популярные новости
В&nbsp;Жогорку Кенеше требуют выхода Кыргызстана из&nbsp;ЕАЭС В Жогорку Кенеше требуют выхода Кыргызстана из ЕАЭС
Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова
Сооронбай Жээнбеков не&nbsp;позволил Атамбаеву превратить себя в&nbsp;свадебного генерала Сооронбай Жээнбеков не позволил Атамбаеву превратить себя в свадебного генерала
Проблема Сооронбая Жээнбекова&nbsp;&mdash; отсутствие видения и&nbsp;профессиональной команды Проблема Сооронбая Жээнбекова — отсутствие видения и профессиональной команды
Бизнес
А&nbsp;вы&nbsp;подготовились к&nbsp;Black Friday? Только 29&nbsp;ноября скидка на&nbsp;премиальные номера А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера
С&nbsp;Mega iTV от&nbsp;MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно
Перспективы безналичных платежей обсудили на&nbsp;форуме Visa в&nbsp;Кыргызстане Перспективы безналичных платежей обсудили на форуме Visa в Кыргызстане
Полезный досуг для ребенка с&nbsp;порталом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;MegaCom Полезный досуг для ребенка с порталом «Детский» от MegaCom
28 ноября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 ноября, среда
23:49
Samsung Galaxy S11 Plus: раскрыли дизайн главного флагмана 2020 года
23:33
Кыргызстанцам компания в Екатеринбурге не платила зарплату три месяца
22:41
Валентина Шевченко проведет очередной бой в UFC в феврале 2020 года
22:16
Skoda запустила серийное производство своего первого электромобиля
22:00
Чудаки парковки. Некоторые водители не учитывают большие размеры своих машин