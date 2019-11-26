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Власть

Декларационная кампания — 2018. Экс-спикер заработал 39 миллионов сомов

Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

Экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков заработал в прошлом году 39 миллионов 168 тысяч сомов. При этом трат не зафиксировано. У нардепа в собственности три квартиры площадью 156, 214 и 181 квадратный метр, четыре гаража по 22 квадрата и земля сельхозназначения. У него есть лошади, крупный и мелкий рогатый скот и машина «Мерседес».

Годовой доход родственников бывшего торага составил 1 миллион 481 тысячу сомов. В собственности у них четыре дома, четыре квартиры, одна из которых 316 квадратов, земельные участки сельхозназначения и незавершенные строительные объекты. Есть три автомобиля и акции на 90 миллионов сомов. В каких предприятиях, не указано. 

Напомним, что гражданский активист Мелис Аспеков обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру. Он обвинил Чыныбая Турсунбекова в рейдерском захвате Бишкекского ликеро-водочного завода и «АкылИнвестБанка». В октябре Генпрокуратура поручила ГКНБ возобновить досудебное производство по незаконному банкротству БЛВЗ.

Экс-спикер в долгу не остался и тоже подал заявление. Он утверждает, что Мелис Аспеков вымогал у него $11 тысяч.
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