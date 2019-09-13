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Общество

Мелис Аспеков подал заявление в Генеральную прокуратуру на Чыныбая Турсунбекова

Гражданский активист Мелис Аспеков обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру на экс-спикера парламента Чыныбая Турсунбекова.

Он также отметил на своей странице в Facebook, что посмотрит, какие меры примет ГП в отношении нардепа. После этого Мелис Аспеков «возьмется за следующего и доберется до каждого».

Он утверждает, что Чыныбай Турсунбеков рейдерским путем захватил Бишкекский ликеро-водочный завод и «АкылИнвестБанк».

Мелис Аспеков также указал, что, как только он опубликовал итоги своего расследования по банку и предприятию, ему стали поступать угрозы.

Сам Чыныбай Турсунбеков для комментариев недоступен. Но сегодня на заседании фракции СДПК он опроверг все обвинения в свой адрес.
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