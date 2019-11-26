Где заключение госкомиссии по событиям в Кой-Таше, депутаты не знают

Государственная комиссия по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа, как известно, завершила свою работу. Заключение направлено в парламент.

Ранее 24.kg в Жогорку Кенеше сообщили, что документ уже поступил. Председатель профильного комитета Наталья Никитенко отметила, что у них заключения нет. «Это странно, поскольку мы должны утвердить это заключение и только потом направить его на рассмотрение парламента», — сказала она.

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Член комиссии экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова опасается, что ее особое мнение вместе с заключением тоже не поступило депутатам. Она не исключает, что при рассмотрении в Жогорку Кенеше особое мнение не будет учтено.

Наталья Никитенко подтвердила: мнение Клары Сооронкуловой в комитет тоже не поступало.

«Если мое мнение проигнорируют, то я распространю его в СМИ. Я подписала заключение, но с оговоркой о том, что должна быть рассмотрена персональная ответственность глав силовых структур за провал спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева», — подчеркнула Клара Сооронкулова.

После задержания бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители кабмина, общественные деятели и эксперты.