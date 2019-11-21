События в Кой-Таше. Заключение госкомиссии направлено в Жогорку Кенеш

Заключение госкомиссии по изучению событий в селе Кой-Таш 7-8 августа направлено в Жогорку Кенеш КР. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отмечается, накануне вице-премьер-министр Жениш Разаков встретился с членами госкомиссии.

«Выражаю признательность всем членам комиссии за активное участие в работе. Хочу отметить, что были учтены и обсуждены все предложения членов государственной комиссии, проведено всестороннее и комплексное изучение всех обстоятельств событий 7-8 августа 2019 года», — цитирует вице-премьера пресс-служба.

В аппарате правительства подчеркивают, что заключение подписали все члены комиссии.

Отметим, последнее заседание госкомиссии прошло без участия СМИ.

Клара Сооронкулова подтвердила 24.kg, что накануне прошло заседание, а не просто встреча с членами госкомиссии. «После обсуждения был подписан итоговый документ. Я его тоже подписала, но с особым мнением», — сказала она.

Ранее предложенный вариант документа не устроил некоторых членов госкомиссии, в частности, его не подписали Исмаил Исаков, Жаркынбек Касымбеков, Артур Медетбеков и другие. Клара Сооронкулова тогда тоже проголосовала против предложенного проекта и представила на рассмотрение комиссии свой вариант заключения.

Сообщается, что в заключении правительству предписано рассмотреть ответственность должностных лиц правоохранительных органов. В выводах также отмечается, что в действиях руководителей силовых структур были просчеты и ошибки.

После задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители кабмина, общественные деятели и эксперты.