11:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

События в Кой-Таше. Заключение госкомиссии направлено в Жогорку Кенеш

Заключение госкомиссии по изучению событий в селе Кой-Таш 7-8 августа направлено в Жогорку Кенеш КР. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отмечается, накануне вице-премьер-министр Жениш Разаков встретился с членами госкомиссии.

«Выражаю признательность всем членам комиссии за активное участие в работе. Хочу отметить, что были учтены и обсуждены все предложения членов государственной комиссии, проведено всестороннее и комплексное изучение всех обстоятельств событий 7-8 августа 2019 года», — цитирует вице-премьера пресс-служба.

В аппарате правительства подчеркивают, что заключение подписали все члены комиссии.

Отметим, последнее заседание госкомиссии прошло без участия СМИ.

Клара Сооронкулова подтвердила 24.kg, что накануне прошло заседание, а не просто встреча с членами госкомиссии. «После обсуждения был подписан итоговый документ. Я его тоже подписала, но с особым мнением», — сказала она.

Ранее предложенный вариант документа не устроил некоторых членов госкомиссии, в частности, его не подписали Исмаил Исаков, Жаркынбек Касымбеков, Артур Медетбеков и другие. Клара Сооронкулова тогда тоже проголосовала против предложенного проекта и представила на рассмотрение комиссии свой вариант заключения.

Сообщается, что в заключении правительству предписано рассмотреть ответственность должностных лиц правоохранительных органов. В выводах также отмечается, что в действиях руководителей силовых структур были просчеты и ошибки.

После задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители кабмина, общественные деятели и эксперты.
Ссылка:
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
События в Кой-Таше. Член госкомиссии поставила вопрос о легитимности заключения
Беспорядки в Кой-Таше. Заключение госкомиссии все еще дорабатывают
Беспорядки в Кой-Таше. Кто из членов госкомиссии не поддержал ее заключение
Сооронбай Жээнбеков наградил главу ГУВД Чуйской области, пострадавшего 7 августа
Беспорядки в Кой-Таше. Члены госкомиссии не могут прийти к единому мнению
Беспорядки в Кой-Таше. Госкомиссия решила не заслушивать Фарида Ниязова
Беспорядки в Кой-Таше. Сторонники Алмазбека Атамбаева вину не признают
Беспорядки в Кой-Таше. Генерал Артур Медетбеков о работе госкомиссии
Дело о беспорядках в Кой-Таше. Следственных мероприятий нет, заявляют адвокаты
Госкомиссия по Кой-Ташу продлила работу до 1 ноября
Популярные новости
Растаможка авто. Совет ЕЭК не&nbsp;поддержал продление льгот для Кыргызстана Растаможка авто. Совет ЕЭК не поддержал продление льгот для Кыргызстана
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Почему силовики должны отправиться в&nbsp;отставку Беспорядки в Кой-Таше. Почему силовики должны отправиться в отставку
Дастан Джумабеков против высшего образования для депутатов местных кенешей Дастан Джумабеков против высшего образования для депутатов местных кенешей
Назначение акимов премьер-министром вызвало споры в&nbsp;парламенте Назначение акимов премьер-министром вызвало споры в парламенте
Бизнес
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; провели 13-часовой марафон экоидей Волонтеры «Газпром нефти Азии» провели 13-часовой марафон экоидей
Надо брать! Только 22&nbsp;и&nbsp;23&nbsp;ноября O!Phone 4G&nbsp;Joy всего за&nbsp;2&nbsp;тысячи 990&nbsp;сомов! Надо брать! Только 22 и 23 ноября O!Phone 4G Joy всего за 2 тысячи 990 сомов!
Мобильный оператор&nbsp;О! принял первых гостей в&nbsp;новом IT-коворкинге Мобильный оператор О! принял первых гостей в новом IT-коворкинге
Оплата коммунальных услуг в&nbsp;любое время через терминалы MegaCom Оплата коммунальных услуг в любое время через терминалы MegaCom
21 ноября, четверг
11:03
События в Кой-Таше. Заключение госкомиссии направлено в Жогорку Кенеш События в Кой-Таше. Заключение госкомиссии направлено в...
10:52
Экспорт продукции Кыргызстана в страны ЕАЭС уменьшился на 3,6 процента
10:49
Кыргызстанцы продавали почки для трансплантации казахскому врачу. Он задержан
10:46
Президент обозначил форму сотрудничества религии и государства
10:43
В соцсетях раскритиковали депутата за плохое знание кыргызского языка