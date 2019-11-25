Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова

История знает немало примеров, когда, казалось бы, незначительный эпизод провоцирует в будущем цепь событий, меняющих судьбы не только отдельных личностей, но и целых государств. Для таких явлений американский математик и метеоролог Эдвард Лоренц ввел термин «эффект бабочки».

Если в октябре 2017 года родственница человека, которого все называют Раимом-миллионом, не подралась бы с дочерью Алмазбека Атамбаева из-за парковочного места, то Райымбека Матраимова вряд ли уволили бы с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы.

Если бы в декабре 2017 года с елбасы Нурсултаном Назарбаевым встретился премьер-министр Сапар Исаков (на этом настаивал уже отставной президент Атамбаев), а не вновь избранный кыргызстанский лидер Сооронбай Жээнбеков, то между друзьями не пробежала бы первая черная кошка.

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Если бы лидер СДПК не продолжал нахрапистые попытки остаться теневым президентом и указывать преемнику, как и что делать, то, скорее всего, сегодня страна не обсуждала бы расследование журналистов Kloop, «Азаттыка» и OCCRP о коррупционных схемах на таможне.

Почему расследование стало резонансным

Коррупция на кыргызской таможне — это секрет Полишинеля. О серых схемах, используемых при растаможке, хорошо известно не только в Кыргызстане, но и в СНГ.

Страны-партнеры по ЕАЭС при двусторонних контактах неоднократно намекали нашему руководству, что решить проблему следует как можно быстрее. Потом говорить об этом начали прямо.

Так, в 2017 году на встрече глав правительств стран ЕАЭС премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что в 2015-м разница между экспортом из Китая в Кыргызстан и импортом из КНР в нашу страну составила $3,3 миллиарда, а в 2016-м уже $4,1 миллиарда. Это была завуалированная рекомендация нашим коррупционерам во власти поубавить аппетиты.

На заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе 25 октября 2017 года Бакытжан Сагинтаев прокомментировал ситуацию на участках кыргызско-казахской и российско-казахской границы.

По его словам, проводимая работа на границе «не направлена специально каким-то образом в отношении кыргызской стороны».

Кроме цели снизить потери по налоговой составляющей и уровень контрабанды, Казахстан ничего не преследует. Это также относится и к другим нашим друзьям по союзу. Бакытжан Сагинтаев

Но, все пазлы, чтобы расследование вызвало такую общественную турбулентность, сложились только сейчас.

Во-первых, журналисты рассказали историю конкретного человека, связанного с контрабандными коррупционными схемами. То есть один портрет коррупции из общих данных персонифицировался. Обрел имена, лица. Благодаря этому по-другому стали восприниматься и цифры, впечатляющие коррупционным масштабом.

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Минимум $3 миллиона ежемесячно отправляли, очевидно, наверх в виде взяток только от схем с участием уйгурского бизнесмена с казахским паспортом Хабибулы Абдукадыра. $700 миллионов вывели из страны с 2011 по 2016 год.

Во-вторых, несмотря на то что Айеркен Саймаити рассказывал журналистам о махинациях, происходивших во времена президентства Алмазбека Атамбаева, нет свидетельств, что схема перестала действовать.

Власти не предпринимают усилий, чтобы убедить, продемонстрировать обществу, что Хабибула Абдукадыр перестал «кормить» высокопоставленных чиновников после того, как главой государства стал Сооронбай Жээнбеков.

Реальных реформ, направленных на устранение коррупции на таможне за два года президентства Сооронбая Жээнбекова ни объявили, ни провели. Получается, коррупционные схемы работают в привычном режиме. И уже другие саймаити выводят миллионы долларов из страны, а доверенные таможенники отправляют взятки разных абдукадыров на самый верх. Потому что такая масштабная коррупция возможна только по согласованию с правящей верхушкой.

То, что коррупция и сегодня «правит бал» на кыргызской таможне, подтверждает и таможенная статистика на сайте Международного торгового центра (ITC). Экспорт из Китая в Кыргызстан, например, в 2018 году, по данным КНР, составил $5 миллиардов 547 миллионов, а вот импорт из Китая в Кыргызстан за тот же период, по данным ГТС, — всего $1 миллиард 942 миллиона. Даже если учесть различия в методологиях расчетов и формирования статистики, разница почти в два с половиной раза однозначно указывает на наличие коррупции.

Дайте факты

Так реагировал Сооронбай Жээнбеков на все вопросы, связанные с участием родственников в политике и о Райымбеке Матраимове, заданные ему на встрече с руководителями СМИ 2 ноября.

Теперь фактов более чем достаточно. Самое время проявить политическую волю.

Судя по заявлению Райымбека Матраимова, успевшего обвинить журналистов во лжи, какого-то серьезного преследования со стороны правоохранительных органов он не опасается. И это еще больше усилило разговоры о наличии у него высокопоставленной «крыши».

А ведь коррупционные индикаторы, свидетельствующие против бывшего таможенника, — один из главных фактологических элементов расследования.

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Речь об обнаруженной в ОАЭ недвижимости, владельцем которой является супруга Райыма Уулкан Тургунова. Кстати, объект, описанный в документации, как здание на 82 квартиры, с бассейном на крыше, спортзалом и магазинами, Тургунова строит с компаниями, аффилированными с Хабибулой Абдукадыром. В расследовании сказано, что Уулкан Тургунова на приобретение земельных участков и объектов недвижимости в ОАЭ потратила не менее $12 миллионов с 2015 по 2017 год. Если это так, то закономерный вопрос — откуда деньги на такую роскошь у семьи, где супруг — на тот момент и долгое время до этого был государственным служащим, а сама Уулкан Тургунова в списках известных бизнесвумен страны не значится?

В этот раз отмолчаться и отсидеться у «Белого дома» не получится, если, конечно, инстинкт самосохранения не потерян окончательно.

Судя по неутихающему обсуждению резонансного расследования, рейтинги президента Сооронбая Жээнбекова стремительно падают.

Общество подошло к пику усталости от того, что одна власть, сменяя другую, продолжает придавать больше значения не нуждам страны, а переделу собственности и активов. Это ярко иллюстрирует перепалка провластных сторонников и сторонников Алмазбека Атамбаева на тему, кто из президентов, действующий или бывший, больше приятельствует с Хабибулой Абдукадыром.