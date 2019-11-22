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Власть

Пресс-секретарь президента прокомментировала скандал с контрабандными схемами

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева распространила заявление о журналистском расследовании по контрабандным схемам.

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По ее словам, на последней встрече Сооронбая Жээнбекова с руководителями СМИ 2 ноября 2019 года руководитель Бишкекского бюро радио «Азаттык» Айзада Касмалиева задавала вопрос о возможном знакомстве президента с Хабибулой Абдукадыром и получила ответ. Позже был предоставлен более детальный комментарий. В нем указывалось, что в 2012 году в период работы Сооронбая Жээнбекова губернатором Ошской области в Оше прошел Инвестиционный форум «Развитие малого и среднего бизнеса», в котором приняли участие более 300 человек.

Кроме членов международных организаций, на форум прибыли официальные представители и крупные предприниматели из России, Китая, Ирана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи. Для углубления экономических, гуманитарных связей Ошская область укрепляла связи с областями ближайших стран, в их числе были установлены побратимские отношения с Кызыл-Суйской Кыргызской автономной областью КНР.

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«В 2012 году в инвестиционном форуме участвовал губернатор Кызыл-Суйской Кыргызской автономной области Фархат Турду вместе с младшим братом Хабибулы Абдукадыра. И тогда состоялось их знакомство. После форума Сооронбай Жээнбеков вместе с Фархатом Турду, младшим братом Абдукадыра были на приеме у президента Алмазбека Атамбаева», — говорится в заявлении.

Позже, в 2017 году через младшего брата состоялось общее знакомство Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова с Хабибулой Абдукадыром.

Как дальше развивались отношения между Атамбаевым и Хабибулой Абдукадыром, Жээнбеков не в курсе.

Толгонай Стамалиева

«Что касается обстоятельств, приведенных в журналистском расследовании, то отмечается, что «активность сделок относится к 2012–2016 годам», то есть на период президентства Алмазбека Атамбаева. Как известно общественности, на заседании Совета безопасности 8 февраля 2018 года президентом публично подвергнута критике работа правоохранительных органов. Фактически, как и система в целом, так и указанные в расследовании схемы, не были восприняты новым главой государства. Результаты известны — Алмазбек Атамбаев находится под следствием по пяти предъявленным ему фактам», — заявила Толгонай Стамалиева.

При этом в пресс-службе президента заявили, что допускают, что «журналистское расследование многие силы желают использовать как попытку связать президента Сооронбая Жээнбекова с указанными кругами».

У президента Сооронбая Жээнбекова с Хабибулой Абдукадыром не было и нет общих бизнес-проектов.

Толгонай Стамалиева

«Иначе авторы расследования привели бы свои аргументы, указывающие на их связи. В материале как весомый аргумент выступает одна деталь — фотография с Хабибулой Абдукадыром с инаугурации Сооронбая Жээнбекова. Тут мы больше видим желание сыграть на эмоциях людей. Однако и этот эмоциональный штрих не имеет под собой твердой почвы», — подчеркнула пресс-секретарь президента.

Толгонай Стамалиева заявила, что всеми организационными вопросами, в том числе составлением списка приглашенных и рассадкой гостей, на инаугурации избранного Сооронбая Жээнбекова полностью занимался аппарат Алмазбека Атамбаева.

«Президент не раз отмечал, что журналистские расследования помогают обществу, правоохранительным органам и ему в борьбе с главным злом, мешающим развитию страны, — коррупцией. В этой связи отмечаем, что обстоятельства, приведенные в материале, не останутся без внимания. Разумеется, правоохранительные органы примут к сведению изложенные в материале доводы», — заключила Толгонай Стамалиева.

При этом она напомнила, что ранее Генеральная прокуратура обратилась к Генеральной прокуратуре Турции с просьбой оказать содействие в расследовании дела по убийству Айеркена Саймаити. Несмотря на то что Айеркен Саймаити не является гражданином Кыргызстана, кыргызская сторона будет участвовать в расследовании дела по его убийству, так как его имя связывают со страной.
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