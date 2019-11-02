Как будем бороться с контрабандой, рассказал Сооронбай Жээнбеков

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков встретился с руководителями ведущих СМИ Кыргызстана. Директора и редакторы телеканалов, радио, газет и интернет-изданий смогли задать вопросы главе государства. Это вторая встреча в таком формате.

Сооронбая Жээнбекова спросили, согласен ли он с жестким заявлением директора правовой клиники «Адилет», экс-депутата парламента Чолпон Джакуповой о том, что президентской антикоррупционной кампании не верят.

«Я встречался с ней. Сорок минут говорили. Все озвученное для меня не ново. Все перечисленные проблемы знаю. Я над ними работаю», — отметил он.

Глава государства рассказал, что при поддержке и помощи Владимира Путина (президента России) будут установлены 300 камер видеофиксации на контрольно-пропускных таможенных постах «Иркештам» и «Торугарт».

«На саммите лидеров ЕАЭС я выступал за тройной контроль на границе», — отметил он.

По словам президента, камеры видеофиксации также будут установлены на таможенном посту «Достук».

Даст бог, мы все контрабандные схемы ликвидируем. Сооронбай Жээнбеков

Он также добавил, что видеоконтроль на границах будет со временем повсеместным.