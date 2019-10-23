Беспредел силовиков. Жесткое обращение Чолпон Джакуповой к президенту страны

Глава правовой клиники «Адилет» экс-депутат Жогорку Кенеша Чолпон Джакупова направила президенту страны Сооронбаю Жээнбекову открытое обращение о том, почему люди не верят его обещаниям о борьбе с коррупцией.

24.kg публикует полный текст обращения, считая, что в нем содержатся важные для всех кыргызстанцев веские доводы и аргументы:

«Как известно, сейчас в Кыргызстане в активной фазе находится судебно-правовая реформа, в рамках которой с 1 января 2019 года вступил в силу новый блок уголовно-правового законодательства. Руководство республики во главе с вами последовательно отстаивает положения нового законодательства, заверяя народ Кыргызстана в том, что благодаря новым законам государственные органы теперь будут обеспечивать справедливое и беспристрастное рассмотрение жалоб и проблем граждан, а также заявляя о беспощадном отношении к коррупционным проявлениям.

Правовая клиника «Адилет» в целом поддерживает основные направления этой реформы, но, к сожалению, правоприменительная практика демонстрирует нам серьезные недочеты, имеющие место в новых законах, а также и откровенные нарушения, допускаемые со стороны правоохранительных органов и судов.

К таким неутешительным выводам юристы клиники пришли по итогам анализа уголовных дел и материалов, в рамках которых адвокаты столкнулись с наиболее грубыми и вопиющими нарушениями международных стандартов прав человека.

В юридических кругах широко обсуждается складывающаяся в настоящее время произвольная правоприменительная практика, когда правоохранительные органы незаконно и необоснованно отказываются регистрировать заявления о преступлениях в Едином реестре преступлений и проступков, без проведения соответствующих проверок, принимая решения об отсутствии оснований для проведения расследования, что является недопустимым.

В то же время встречаются случаи производства следствия по фактам гражданско-правовых сделок, которые должны рассматриваться судами в гражданском порядке. Например, возбуждаются уголовные дела, несмотря на то, что имеются неотмененные договоры купли-продажи машин или квартир, то есть любая сделка граждан может выступать в качестве «кормушки» для мошенников и недобросовестных следователей.

Теперь людям не остается ничего другого, кроме как записывать на видеокамеру момент заключения договора и передачи денег.

Зачастую гражданам незаконно выставляются так называемые сторожевые флажки, запрещающие выезжать за границу, накладываются аресты на имущество, в том числе в отношении лиц, являющихся свидетелями по уголовным делам. Особую тревогу вызывают факты ареста денежных средств и ценных бумаг свидетелей, размещенных в банках на их имя в качестве руководителей организаций и других юридических лиц, что имеет отчетливые признаки коррупции, рейдерства и открытого давления на бизнес. При этом никакой ответственности за вопиющие факты нарушений прав человека никто не несет.

Подобные факты стали возможными из-за того, что правоохранительные органы, прокуроры и судьи извращают законы в угоду своим личным корыстным интересам, в некоторых случаях явно прослеживается несовершенство законодательной базы.

В результате страдают сотни тысяч наших граждан, которые вынуждены покупать справедливость за деньги.

При таких обстоятельствах все ваши обещания о борьбе с коррупцией выступают лишь в качестве раздражающих общество лозунгов, которые повторяли все бывшие руководители.

Как могут люди поверить в реальность объявленного курса антикоррупционной политики, если судьи безосновательно и безнаказанно налагают аресты на собственность граждан, а пограничники не выпускают их из страны в связи с письмами следователей по искусственным уголовным делам?

В таких условиях не может идти речи о привлечении в Кыргызстан иностранных инвестиций. В обществе и СМИ уже открыто констатируется факт колоссального оттока капитала из страны, который сопоставим с уровнем, наблюдаемым в воюющих странах.

Люди вывозят деньги из-за высокой коррумпированности государственных органов и отсутствия стабильного законодательства. Чолпон Джакупова

Правоохранительные органы устроили между собой состязание за лидерство в пополнении так называемого специального счета по борьбе с коррупцией, но страдают от их ретивого рвения простые граждане и предприниматели, которых попросту «доят», прикрываясь вашим указанием.

Кроме того, большую тревогу вызывает тот факт, что в нашей стране тесно срослись криминал и силовые органы, вымогательства теперь совершаются не только под угрозой избиения или поджогов, предпринимателей уже начали убивать.

Печальным подтверждением тому является обращение бизнес-сообщества в связи с жестоким убийством владельца кафе «Мадина».

Деятельность института адвокатуры вообще сводится к нулю, поскольку ни законы, ни практика их применения не позволяют привлекать к ответственности соответствующих должностных лиц, получивших возможность попросту игнорировать запросы адвокатов. Это в свою очередь напрямую отражается на правах рядовых граждан, которые теперь фактически остались без защиты.

Обозначенные факты являются закономерным результатом абсолютной бесконтрольности работы силового блока и судебной системы, бездарной кадровой политики во всех сферах государственной службы, где почти полностью отсутствует профессионализм, способности управления процессами республиканского масштаба, анализа текущей ситуации, координации и прогнозирования.

Мы неоднократно направляли аналитические письма и обращения в адрес высшего руководства государства с просьбами отреагировать на творящийся с точки зрения права беспредел и бардак, который в отсутствие контроля будет лишь усугубляться. Однако никакой реакции не последовало, отсутствует обратная связь с обществом, власть все дальше отдаляется от народа. Особо подчеркиваем, что все вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, осложненные к тому же стабильно тяжелым социально-экономическим положением в стране, сопровождаемым непредсказуемостью общественно-политических процессов, способны привести к печальным последствиям.

На основании изложенного прошу рассматривать настоящее обращение в качестве официального заявления и обеспечить по всем изложенным обстоятельствам (включая доводы, указанные в прилагаемом анализе) принятие предусмотренных законом мер в рамках установленных Конституцией и законодательством Кыргызстана полномочий.

Уважаемый Сооронбай Шарипович, мы прекрасно понимаем, что, согласно Конституции КР, ответ на настоящее обращение будут готовить соответствующие государственные органы, в связи с чем настоятельно просим поручить их руководителям привлечь грамотных юристов к этой работе (надеемся, что хотя бы единицы таковых еще остались) с тем, чтобы нам предоставили не дежурные отписки, а мотивированный ответ по существу поднятых вопросов и системных ошибок».