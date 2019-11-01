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Власть

Пять школ стоят недостроенными в Московском районе Чуйской области

В Московском районе Чуйской области пять школ стоят недостроенными. Об этом стало известно на заседании фракции «Ата Мекен».

По словам нардепа Бахадыра Сулейманова, есть районы, в которых за год по 10 школ строится, а во всей Чуйской области за пять лет только три учебных заведения возвели. «Не буду этот район называть, все и так знают. Но почему Министерство финансов постоянно ссылается на нехватку денег? Вы же составляете бюджет, мы его утверждаем, деньги на капстроительство заложены, но потом Минфин говорит, что средств нет», — сказал Бахадыр Сулейманов.

Депутат добавил, что в провальном строительстве и невозможности завершить школы больше виноват Минфин, а не только Госстрой. 

Ранее представители Госстроя отметили, что на капремонт из бюджета выделено 236 миллионов сомов, что составляет 25 процентов от потребности. 
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