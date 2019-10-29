Количество ДТП растет. Глава МВД жестко раскритиковал службу ГУОБДД

Особо жесткой критике подверг министр внутренних дел деятельность Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Накануне в ведомстве прошла коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев.

За 9 месяцев 2019-го в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на автодорогах и улицах страны количество дорожно-транспортных происшествий возросло на 12,2 процента, число погибших — на 9,2 процента и раненых — на 14,3 процента.

В МВД напоминают, что сейчас учет дорожно-транспортных происшествий ведется согласно новым стандартам, утвержденным в июле 2018 года постановлением правительства, и регистрируется в соответствии с новыми Кодексом о проступках и Уголовным кодексом КР, введенными в действие с 1 января 2019 года.

«Высокие темпы автомобилизации создают дополнительные предпосылки к ухудшению обстановки в этой сфере. По данным Государственной регистрационной службы, автомобильный парк страны с 2010 года увеличился более чем в три раза и на сегодняшний день численность его составила более 1 миллиона 348 тысяч единиц автомототранспортных средств (в 2010 году было 444 тысячи 94 автомашины).

Уровень развития улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры значительно отстает от темпов роста автопарка. Параметры большинства дорог не соответствуют возросшей интенсивности движения и составу транспортного потока, отдельные участки дорог работают в режиме постоянных перегрузок, что зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям с тяжкими последствиями и созданию транспортных задержек», — говорится в сообщении.

В МВД признали, что наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий.

Одним из факторов, усугубляющих ситуацию на дорогах, назвали увеличение числа неопытных и неквалифицированных водителей. Недисциплинированность и неопытность водителей, нарушения правил приводят к серьезным авариям с тяжелыми последствиями. ДТП происходят также по причине плохого освещения дорог.

Из-за низкого уровня профилактической работы ГУОБДД происходит рост ДТП.

«Когда руководители возьмут в свои руки вопрос организации работы, в первую очередь нужно думать о безопасности граждан. Посмотрите, сколько граждан гибнет в результате дорожно-транспортных происшествий и сколько граждан получает травмы, надо решать проблемы дорожной безопасности. В этом направлении необходимо принимать решительные меры», — предупредил министр внутренних дел.

По итогам коллегии ряду руководителей даны предупреждения, ответственность отдельных работников руководящего звена будет еще раз рассмотрена по итогам года. Начальник ГУОБДД МВД предупрежден о неполном служебном соответствии, ему поручено в кратчайшие сроки принять меры по исправлению ситуации.