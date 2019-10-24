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Власть

В домах бишкекчан в течение двух лет установят счетчики для воды

В домах бишкекчан в течение двух лет планируют установить водомеры. Об этом на очередной сессии БГК сообщил начальник ПЭУ «Бишкекводоканал» Бакытбек Дюшембиев.

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Он отметил, что предприятие уже установило счетчики всем юридическим лицам, использующим воду в коммерческих целях: автомойки, сауны и другие.

«Продолжается работа по установке счетчиков в квартирах и домах. В многоэтажных домах у 60 процентов они уже есть, в индивидуальных — только у 2 процентов», — отметил он.

Бакытбек Дюшембиев добавил, что сегодня предприятие эксплуатирует 1 тысячу 480 километров водопроводных и 720 километров канализационных сетей.

«Износ сетей составляет 80 процентов. Сейчас мы ремонтируем 3,6 километра. В срочной реабилитации нуждается 500 километров. Мы не можем держать всю систему водоснабжения и канализации на грани риска. Новые тарифы обеспечат полноценную эксплуатацию системы», — сказал он.

Напомним, мэрия разработала проект постановления Бишкекского городского кенеша об утверждении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению (канализации) в столице. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Муниципалитет предлагает повысить тарифы на 1 кубометр питьевой воды для населения в 1,5 раза (с 5,38 до 8,1 сома). Кроме того, вырастут и тарифы для бюджетных организаций — с 7,38 до 9,1 сома (в 1,23 раза) и прочих потребителей — с 9,15 до 13 сомов (в 1,4 раза).

Планируется увеличить и тарифы за водоотведение, то есть прием и очистку сточных вод. За 1 кубометр населению предлагается платить 2,3 сома вместо 1,2 сома (рост почти в два раза).

Бюджетным организациям тариф хотят повысить с 2,1 до 3 сомов (рост на 43 процента), а прочим потребителям — с 4,02 до 6 сомов (рост на 49 процентов).
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