Ликвидировать нельзя оставить. В БГК думают, что делать с двумя департаментами

Целесообразность дальнейшей работы департамента парковок и стоянок и рекламы депутаты БГК поставили под сомнение.

Депутат Куванычбек Конгантиев напомнил, что когда муниципалитет защищал новую структуру, обещал поступления от парковок и стоянок в 100 миллионов сомов. Фактически же собрал около 1 миллиона.

Это делалось, чтобы мы утвердили структуру. Сейчас, когда спрашиваем отчет, нам говорят, что прогноза не было. Куванычбек Конгантиев

«Тогда на основании чего утвердили структуру? Значит, надо признать, что она не нужна. Сколько вы собираетесь собрать в следующем году? Нет прогнозов», — отметил он.

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Куванычбек Конгантиев напомнил, что сразу выступал против создания департамента. Он предложил, пока муниципалитет не готов организовать парковки, отдать их в аренду.

«Давайте пока на один год отдадим, хотя бы пилотными районами можно это делать. И запускать проект методом проб и ошибок, а не так, что одним решением все заблокировали и сидим без денег», — сказал Куванычбек Конгантиев.

Депутат напомнил, что с арендатором парковки на улице Шопокова мэрия судится уже три года.

«Полтора года суды отклоняют наши иски, потому что арендатор выполняет условия по договору — выплачивает аренду. Но он не установил паркоматы, хотя это прописано в договоре», — уточнил вице-мэр Азизбек Алымкулов.

По его данным, ежегодно в бюджет поступает около 2 миллионов сомов.

«Значит, мы можем сдавать в аренду парковки. Если сами пока не можем администрировать, давайте разработаем понятные правила и будем сдавать. Это просто предложение, но пока мы теряем деньги», — отметил вице-мэр.

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Куванычбек Конгантиев также поинтересовался, сколько средств заработало МП «Бишкекреклама» и есть ли прогноз на будущий год. Услышав отрицательный ответ, он обратился к руководителю аппарата мэрии Балбаку Тулобаеву с вопросом, верит ли он сам, что департамент заработает.

Если бог даст, все будет хорошо, на закон о рекламе президент наложил вето, сейчас мы работаем с межведомственной комиссией. Балбак Тулобаев

«Вы сами бизнесмены и должны понимать, что нужно время, чтобы проект заработал», — сказал он.

Куванычбек Конгантиев попросил не смешивать эти понятия. «Бизнес — это мой личный карман, а вам вверено имущество всех горожан, и ставить знак равенства — неправильно. Вы берете ответственность, что департамент рекламы заработает в будущем году?» — спросил депутат.

Он добавил, что необходимо поставить в этом вопросе точку, депутатам взять на себя ответственность и принять решение: либо ликвидировать, либо сдавать в аренду, либо смириться с ситуацией и пустить все на самотек.

«А мы переложили все на мэрию и смотрим, как они буксуют», — сказал Куванычбек Конгантиев.