Как оценивать работу мэрии. Депутаты предлагают разработать механизм

Должны быть механизмы, по которым будет оцениваться работа подразделений муниципалитета. Об этом на очередной сессии БГК заявил депутат Базарбек Абдраев.

Руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев сообщил, как работают новые управления и департаменты, созданные в ноябре 2018 года. В частности, он отметил, что после утверждения структуры выяснилось, что некоторые из них подлежат реорганизации, у других — сменилось название и изменилась численность.

Депутат Канатбек Музуралиев предположил, что управления специально переименовывают в департаменты, чтобы расширить штат и увеличить зарплату сотрудникам.

«Когда разрабатывали новую структуру мэрии, преследовали цель служить горожанам. Некоторые штаты открывали на перспективу. Например, центр цифровых технологий сейчас работает по системе «Тундук», Бишкекские парки проводят работу по определению границ зеленых зон. Я не могу сказать, что они ничего не делают. Конечно, есть недочеты», — сказал депутат.

Базарбек Абдраев отметил, что необходимо разработать реальные механизмы, по которым будет оцениваться работа подразделений мэрии.

«По итогам аудита новых структур получается, что мы тратим на них 25 миллионов сомов. Это огромные деньги для нашего бюджета. Заплату нужно платить, но нужно смотреть и на результаты работы этих структур», — сказал он.