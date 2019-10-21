Премьер-министр поручил выявить всех виновных в убийстве владельца кафе «Мадина»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил завершить расследование убийства владельца кафе «Мадина» и выявить всех виновных, в том числе тех, кто мог являться наводчиком для преступников. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

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Уточняется, что глава кабмина провел совещание, на котором заслушал информацию об убийстве бизнесмена.

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев проинформировал о том, что после пропажи предпринимателя милиция провела необходимые оперативно-разыскные мероприятия, допросила свидетелей. В итоге задержаны восемь подозреваемых, которые водворены в СИЗО.

«Установлен круг лиц, причастных к совершению преступления, в их числе граждане, содействовавшие сбыту автомобиля предпринимателя. Глава МВД особо отметил, что при реализации комплекса разыскных мероприятий важную роль сыграли камеры проекта «Безопасный город». Они позволили не только быстро установить маршруты следования пропавшего и его похитителей, но и провести анализ и сбор необходимой для следствия информации», — сообщили в аппарате правительства.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что жестокое убийство предпринимателя сильно взбудоражило общественность.

«По итогам расследования необходимо проинформировать общественность обо всех деталях громкого преступления. Вместе с тем правоохранительным органам нужно провести комплекс мероприятий для того, чтобы обеспечить должную профилактику преступлений против бизнесменов. Одновременно с этим призываю предпринимателей, в том числе иностранных, всегда руководствоваться законом и не пытаться решать проблемы с криминалитетом самостоятельно, а сразу же, при возникновении проблем, обращаться в милицию для защиты жизни и имущества», — резюмировал премьер-министр.

Напомним, что бизнесмен Хуфур Абдурахеман пропал 4 октября. Спустя две недели его тело обнаружили в Кочкорском районе Нарынской области. Милиция задержала четверых подозреваемых. Они перекрасили автомобиль предпринимателя и ездили на нем. Среди задержанных два бывших милиционера.