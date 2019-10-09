Джипы в подарок. Депутат не видит причин для отставки Кашкара Джунушалиева

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев прокомментировал 24.kg подарочные джипы Эркина Мамбеталиева для МВД.

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По словам нардепа, вопросов к бывшему телохранителю Алмазбека Атамбаева ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны судов больше нет.

«Сегодня Эркин Мамбеталиев уважаемый человек, добропорядочный бизнесмен, который строит туристические объекты и платит налоги. Но соблюдены ли процедурные моменты? Этого не знаю. По закону, если частное лицо передает имущество государству, сначала следует передать его на баланс ФУГИ. Правительство должно вынести распоряжение и перенаправить имущество в определенную структуру», — пояснил депутат.

«Что касается отставки Кашкара Джунушалиева, ее стоило бы требовать, если бы передачу произвели тайно. А так есть фотографии, видео церемонии. Все на поверхности, МВД скрыть ничего не пыталось», — сказал Мирлан Жеенчороев.

Такой подарок из рук Эркина Мамбеталиева возмутил общественность. Многие считают, что глава МВД должен уйти в отставку.

Эркина Мамбеталиева осудили за убийство милиционера — начальника главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД полковника Чыныбека Алиева. В 2008 году Верховный суд признал Эркина Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве нескольких человек, в том числе депутата Жыргалбека Сурабалдиева, и приговорил к пожизненному заключению. Однако после апрельских событий 2010-го суд пересмотрел дело, применил амнистию, и его выпустили на свободу прямо из зала суда.