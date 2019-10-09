08:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Это вопрос морали. Депутат о подарке Эркина Мамбеталиева для МВД

Депутат парламента Исхак Масалиев считает, что с точки зрения закона бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Эркин Мамбеталиев мог подарить МВД джипы. Другое дело — моральная сторона вопроса.

Читайте по теме
Как бывший охранник Алмазбека Атамбаева дарил машины сотрудникам МВД

По словам нардепа, как гражданин Мамбеталиев, конечно, мог презентовать машины. «Он был оправдан в 2010 году судом, то есть сейчас он не является осужденным и проблем никаких с законом у него нет. Но вот в плане принятия этих машин МВД, конечно, думаю, следовало воздержаться. Хотел бы сделать доброе дело, мог бы и другому подразделению или ведомству подарить. Я, как милиционер, тоже, к примеру, хотел бы вручить ключи от дорогих внедорожников родной структуре, но у меня просто такой возможности нет», — сказал Исхак Масалиев.

Депутат добавил, что это очень щекотливая тема. «В нашей политической жизни с моралью еще хуже», — подчеркнул нардеп.

Принятие руководством милиции подарков из рук обвиняемого в целом ряде убийств возмутило широкую общественность. В социальных сетях главу МВД призывают подать в отставку.

Эркин Мамбеталиев был осужден за убийство милиционера — начальника главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД КР полковника Чыныбека Алиева. В 2008 году Верховный суд признал Эркина Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве нескольких человек, в том числе депутата Жыргалбека Сурабалдиева, и приговорил к пожизненному заключению. Однако после апрельских событий 2010-го суд пересмотрел дело, применил амнистию, и его выпустили на свободу прямо из зала суда.
Ссылка:
просмотров: 1737
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Исхак Масалиев назвал поправку о 9-процентном барьере провальной
Депутат написал еще одну жалобу на председателя Конституционной палаты
Кыргызстан три года не применял амнистию к заключенным
Амнистия для коррупционеров. Депутат парламента инициирует поправки в закон
Запретить в Кыргызстане «Таблиги Джамаат» требует депутат Жогорку Кенеша
В парламенте хотят контролировать ГКНБ. Спецслужба категорически против
Политическая партия как нагрузка для госбюджета. Нам это надо?
Неприкосновенность экс-президента. Почему и за что ее могут лишить
Депутат требует лишить статуса «экс» президента Алмазбека Атамбаева
Атамбаев, Сатыбалдиев, Бабанов. Кто понесет ответственность за аварию на ТЭЦ?
Популярные новости
Партия &laquo;Ата-Журт&raquo; пойдет на&nbsp;парламентские выборы&nbsp;&mdash; 2020 самостоятельно Партия «Ата-Журт» пойдет на парламентские выборы — 2020 самостоятельно
В&nbsp;Кыргызстане снизят штрафы за&nbsp;ряд нарушений ПДД В Кыргызстане снизят штрафы за ряд нарушений ПДД
Джипы в&nbsp;подарок. Депутат не&nbsp;видит причин для отставки Кашкара Джунушалиева Джипы в подарок. Депутат не видит причин для отставки Кашкара Джунушалиева
Президент России Владимир Путин отпразднует 67-летие с&nbsp;родными на&nbsp;природе Президент России Владимир Путин отпразднует 67-летие с родными на природе
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; состоялась спартакиада В международном аэропорту «Манас» состоялась спартакиада
MegaCom участвует в&nbsp;конференции GSMA Mobile 360&nbsp;&mdash; Евразия 2019 MegaCom участвует в конференции GSMA Mobile 360 — Евразия 2019
Заботимся о&nbsp;старшем поколении: благотворительная акция ко&nbsp;Дню пожилых людей Заботимся о старшем поколении: благотворительная акция ко Дню пожилых людей
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; снижены процентные ставки на&nbsp;кредиты В «Бакай Банке» снижены процентные ставки на кредиты
10 октября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 октября, среда
23:55
Это была самооборона. В ГУВД прокомментировали инцидент с начальником отдела
23:48
Парящие цифры: китайцы сделали необычный проекционный дисплей для авто
23:31
В Бишкеке начали сезонную очистку арыков
23:29
Дело Атамбаева. Асель Кодуранову отпустили под домашний арест
23:08
Ледовое побоище в Казахстане: хоккеисты заработали 258 минут штрафа