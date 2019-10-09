Это вопрос морали. Депутат о подарке Эркина Мамбеталиева для МВД

Депутат парламента Исхак Масалиев считает, что с точки зрения закона бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Эркин Мамбеталиев мог подарить МВД джипы. Другое дело — моральная сторона вопроса.

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По словам нардепа, как гражданин Мамбеталиев, конечно, мог презентовать машины. «Он был оправдан в 2010 году судом, то есть сейчас он не является осужденным и проблем никаких с законом у него нет. Но вот в плане принятия этих машин МВД, конечно, думаю, следовало воздержаться. Хотел бы сделать доброе дело, мог бы и другому подразделению или ведомству подарить. Я, как милиционер, тоже, к примеру, хотел бы вручить ключи от дорогих внедорожников родной структуре, но у меня просто такой возможности нет», — сказал Исхак Масалиев.

Депутат добавил, что это очень щекотливая тема. «В нашей политической жизни с моралью еще хуже», — подчеркнул нардеп.

Принятие руководством милиции подарков из рук обвиняемого в целом ряде убийств возмутило широкую общественность. В социальных сетях главу МВД призывают подать в отставку.

Эркин Мамбеталиев был осужден за убийство милиционера — начальника главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД КР полковника Чыныбека Алиева. В 2008 году Верховный суд признал Эркина Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве нескольких человек, в том числе депутата Жыргалбека Сурабалдиева, и приговорил к пожизненному заключению. Однако после апрельских событий 2010-го суд пересмотрел дело, применил амнистию, и его выпустили на свободу прямо из зала суда.