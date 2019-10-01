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Власть

Фото дня. Лидеры стран ЕАЭС после ужина сделали селфи

Лидеры стран ЕАЭС сделали совместное селфи. Фотографиями поделились премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава кабмина Сингапура Ли Сянь Лун, который присутствует на саммите в качестве высокого гостя.

Ли Сянь Лун сообщил, что селфи сделано после ужина в Ереване. Он поблагодарил Никола Пашиняна за гостеприимство.

Премьер-министр Армении написал, что не все коллеги любят селфиться.

«Некоторые из наших коллег любят делать селфи, некоторые — нет. Мы также выпили за наших не любящих селфи и отсутствующих коллег», — отметил Никол Пашинян.

На фотографии президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель Совета ЕАЭС Тигран Саргсян, президент Молдовы Игорь Додон, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Президент России Владимир Путин, вероятно, прибыл в Ереван позже. На ужине он отсутствовал. Нет его и на совместном фото.

Отметим, в Ереване проходит очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета.
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