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Власть

Импортировать электроэнергию для майнинг-ферм готовы в Кыргызстане

«Если будет дефицит электроэнергии, мы готовы импортировать ее из других стран для майнинг-ферм», — заявил сегодня на заседании парламентской фракции СДПК глава Нацэнерхолдинга Айтмамат Назаров.

По его словам, в законодательстве Кыргызстана нет ничего о майнинге криптовалюты, поэтому при продаже электроэнергии нет деления на виды деятельности. Но есть постановление правительства от 2002 года. В нем четко указано, на какие цели можно использовать электроэнергию.

«На основании этого постановления мы 45 майнинг-ферм отключили. Они взяли разрешения под разные заводы, а сами майнили. По нашим подсчетам, их мощность — 136 мегаватт. То есть месячное потребление почти 1 миллиона киловатт достигало. Это потребление трех областей. У нас воды мало. В таких условиях предоставлять им электроэнергию невозможно», — отметил Айтмамат Назаров.

«Мы выяснили, что они работали у нас, потому что в республике электроэнергия дешевле. Мы внесли предложение в кабмин — будем разрешать подключение к сетям, однако продавать электроэнергию по другой цене. Готовы импортировать для них электроэнергию при дефиците», — заключил он.
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