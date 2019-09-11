Сбежать от налогов. Чьи квадраты депутаты хотели на пенсионеров списать

Сразу 35 депутатов, или почти треть Жогорку Кенеша, инициировали поправки в Налоговый кодекс. Они предлагают отменить уплату налога на имущество для пенсионеров. Идея вроде благая. Только выяснилось, что заботятся депутаты не об уязвимых слоях населения, а о себе любимых и своем будущем.

Сколько квадратов твоя конура?

Правительство выступило против поправок. Это вызвало негодование депутата — мол, государство не заботится о пенсионерах. Разгоряченный Анвар Артыков успел показать, как далеко парламентарии от народа.

Почему у нас такое представление, что пенсионер в Кыргызстане обязательно бедный и живет в конуре площадью 80 квадратов? Анвар Артыков

«Почему у нас такое отношение к пенсионерам? Разговор не о том, чтобы учить их выживать. Да, он потерял основной вид заработка, так как ушел на заслуженный отдых. Почему он не может купить себе хорошую квартиру и принимать там гостей, внуков и родственников?» — негодовал депутат.

Пользователи социальных сетей тут определили, как же окрестить свою квартиру по депутатским меркам, если 80 квадратов — это конура. Многие признались, что по депутатским меркам имеют именно такое жилье. А ведь они даже не пенсионеры.

Площадь трехкомнатной квартиры советской постройки, в которых чаще всего и живут пенсионеры, в среднем от 56 до 68 квадратных метров.

30 метров

«А как называется тогда «хрущевка» в?» — начали спрашивать кыргызстанцы. «40 квадратов — даже не конура, скворечник», «Я тогда вообще в будке живу, у меня однокомнатная квартира», «Если 80 квадратных метров конура, то мои 43 квадратных метра — это что?», «80 квадратов конура, а 30 квадратов — нора?» — интересовались в соцсетях.

«80 квадратных метров, конура? Как не стыдно, такие слова говорить! У многих пенсионеров в большинстве жилая площадь дома не превышает 40 квадратных метров. Живут в маленьких, скромных домиках! Это, интересно, у каких пенсионеров жилая площадь дома, квартиры составляет 150 и выше квадратных метров? У родителей чиновников?» — возмутилась Наталья Веремей.

Популизм или забота?

В правительстве отклонение законопроекта объяснили тем, что в Кыргызстане уже есть льготы при уплате налога на имущество. Их установили сразу при вводе этого вида платежа.

«На сегодня по закону не облагаются налогом на имущество квартиры площадью 80 квадратных метров и дома площадью до 150 квадратных метров. Кроме того, пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога», — рассказал министр экономики Санжар Муканбетов.

Освобождение пенсионеров, владеющих квартирами площадью свыше 80 квадратных метров, от уплаты налога на имущество приведет к тому, что бюджет ежегодно не досчитается 105 миллионов сомов.

«Если мы, действительно, хотим заботиться о пенсионерах, надо думать масштабнее. Сейчас вот правительство говорит о возможных выпадениях из бюджета. Чем освобождать от налога две-три тысячи человек, лучше вложить эти средства, например, в проекты государственно-частного партнерства в медицине. Тогда пенсионеры не 4 тысячи сомов в год сэкономят, а все 4 миллиона сомов», — предложила депутат Эльвира Сурабалдиева.

В ответ Анвар Артыков упрекнул ее в том, что она не уважает старших и не хочет о них заботиться.

Но против законопроекта высказался и депутат Дастан Бекешев. Он обратил внимание на то, что такая лазейка станет возможностью для богатых просто не платить налоги.

«Обычно чиновники женам не доверяют и начинают переписывать имущество на матерей. Тогда получится, что все пенсионеры — обеспеченные люди, у которых все есть. Я не против, так и должны жить пенсионеры. Но это неправильная статистика. Этот закон позволит так делать», — подчеркнул Дастан Бекешев.

С мнением парламентария согласились и простые кыргызстанцы. Многие из них предположили, что из-за таких поправок в законы в Кыргызстане вообще никто не будет платить налоги.

«Завтра все переоформят жилье на родителей-пенсионеров и все, считай, нет налогов, которые и так не все платят. Надо вводить налог на роскошь. Стали бы жить некоторые депутаты и чинуши чуть скромнее», — написал пользователь Акылбек Исманов.

О ком на самом деле забота

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что законопроект депутаты инициировали не просто так. Они предположили, что так уйти от уплаты налогов хотят они сами.

Насколько подобные предположения верны, мы не знаем. Но решили проверить декларации нескольких депутатов, которые предлагают ввести льготы. Анализ показал, что либо они сами, либо их родственники владеют недвижимостью, которая по площади прилично превышает льготные квадраты.

Согласно декларации о доходах и имуществе депутата Анвара Артыкова, в его собственности квартира площадью 97,4 квадратных метра и жилой дом в 313 квадратов.

Кроме того, депутат владеет автомобилем «Тойота Лэнд Крузер» и «Хундай Соната».

У Камчыбека Жолдошбаева есть только квартира площадью 39,81 квадрата. Хотя до этого журналисты узнали, что его дом находится на участке размером около 2,5 гектара в престижном районе Бишкека. Этот особняк не указан в декларации. Согласно данным Департамента кадастра, дом зарегистрирован на компанию «Беш-Сары», которой владеет депутат.

У Сайдуллы Нышанова нет жилья. Он владеет только машиной Lexus LX570. Зато у его родственников два дома площадью 215,7 и 273 квадратных метра, а также четыре квартиры — 165, 109, 160 и 124 квадратных метра.

У Мурадила Мадеминова тоже нет жилья, зато две машины — Lexus LX470 и Mercedes-Benz 280. А вот у родственников дом площадью 120 квадратов и квартира 83,6 квадрата.

У Карамат Орозой в собственности три дома площадью 553,41, 145,75 и 254,25 квадратных метра, а также автомобиль Lexus RX350.

Депутаты Нодирбек Каримов, Азамат Арапбаев, Таалайбек Масабиров, Аида Исмаилова, Ильхом Маннанов, Евгения Строкова, Рыскелди Момбеков и Тариел Жоробаев не владеют движимым или недвижимым имуществом. По декларациям.

У Альфии Самигуллиной только дом в 93 квадрата, у ее родственников — квартира в 48,6 квадрата. У Ирины Карамушкиной дом в 146,5 квадрата, у Бактыбека Райымкулова — квартира в 72 квадрата, а у Закира Шарапова — квартира в 70,2 квадрата.

У Абдимажита Юсурова квартира в 146 квадратных метров. Исхак Пирматов владеет домом площадью 47,7 квадратных метра и дачным домом в 15 квадратов, а его родственники — двумя квартирами в 219,5 и 141,2 квадратных метра.

В собственности Сайдолимжона Жураева дом в 790,04 квадратных метра, у его родственников два дома в 751 и 700 квадратных метров.

У Улана Примова есть дом в 160 квадратных метров и квартира в 72 квадрата, у Алмазбека Эргешова — квартира в 145 квадратов. В собственности Рады Туманбаевой квартира в 58,02 квадрата, у ее родственников есть дом в 60,59 квадратных метра.

Площадь квартиры Айнуры Осмоновой 59,3 квадрата.

В собственности Абтандила Кулбаракова два дома площадью 137,7 и 466,7 квадратных метра, квартира в 87,5 квадрата. У родственников депутата две квартиры в 47,1 и 32,9 квадрата.

Бахадыр Сулейманов владеет домом в 462,8 квадрата и квартирой в 188,4 квадрата, а его родственники — квартирой в 81,5 квадрата.

У Асылбека Жээнбекова есть дом в 1,5 тысячи квадратных метров, а у Айсулу Мамашовой — квартира в 219,1 квадрата.

У Азизбека Турсунбаева две квартиры площадью 62,8 и 271,8 квадратных метра и дом — 184,29 квадратных метра.

У депутата Жунус уулу Адыла нет жилья, зато у близких родственников два дома площадью 70,6 и 761,9 квадратных метра и квартира в 66,7 квадрата. Похожая ситуация и с Мухтарбеком Айнакуловым — нет ни квартиры, ни дома. Зато родственники владеют квартирой в 115 квадратов.

Нам не удалось найти декларации о доходах Бакирдина Субанбекова, Эрмамата Тагаева и Абдыбека Дюшалиева.