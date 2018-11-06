В декларации у стыдливого депутата Камчыбека Жолдошбаева нет особняка

В декларации у стыдливого депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева нет особняка. Государственная налоговая служба опубликовала сводные данные о доходах, расходах и имуществе государственных и муниципальных служащих, представивших Единую налоговую декларацию.

В 2017 году Камчыбек Жолдошбаев заработал 863 тысячи 615 сомов. У него есть квартира площадью 39,81 квадратных метра и ОсОО «Беш-Сары», переданное в доверительное управление.

Его близкие родственники заработали 120 тысяч сомов.

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До этого журналисты узнали, как живет самый стыдливый депутат. Дом Камчыбека Жолдошбаева находится на участке размером около 2,5 гектара в престижном районе Бишкека. Этот особняк не указан в его декларации. Согласно данным Департамента кадастра, дом зарегистрирован на компанию «Беш-Сары», которой владеет сам депутат ЖК.

ОсОО «Беш-Сары» занимается добычей угля. Директор — его дочь Наргиза Камчыбековна Жолдошбаева. Кроме того, депутат — учредитель ОсОО «Сардар», «Саркул», «Беш-Сары-К».

В Совете безопасности рассказали журналистам: если в ходе проверки выявят расхождения в доходной и расходной частях, то материалы передадут в Генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки.