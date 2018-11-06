В декларации у стыдливого депутата Камчыбека Жолдошбаева нет особняка

В декларации у стыдливого депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева нет особняка. Государственная налоговая служба опубликовала сводные данные о доходах, расходах и имуществе государственных и муниципальных служащих, представивших Единую налоговую декларацию.
В 2017 году Камчыбек Жолдошбаев заработал 863 тысячи 615 сомов. У него есть квартира площадью 39,81 квадратных метра и ОсОО «Беш-Сары», переданное в доверительное управление.
Его близкие родственники заработали 120 тысяч сомов.
ОсОО «Беш-Сары» занимается добычей угля. Директор — его дочь Наргиза Камчыбековна Жолдошбаева. Кроме того, депутат — учредитель ОсОО «Сардар», «Саркул», «Беш-Сары-К».
В Совете безопасности рассказали журналистам: если в ходе проверки выявят расхождения в доходной и расходной частях, то материалы передадут в Генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки.