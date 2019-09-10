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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками (164)

Евгения Строкова о $2 миллионах на счету фонда, учредителем которого является

Депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова утверждает, что суммы размером в $2 миллиона никогда в фонде «Новое время» не было. Она заявила 24.kg, что может доказать это. 

По ее словам, имеются документы из Государственной налоговой службы и справка из банка, что на счету фонда нет оборотных капиталов. Сам счет заблокирован, поскольку с 2015 года на него не поступали деньги. Евгения Строкова добавила, что обратилась в Министерство юстиции с запросом представить данные о перерегистрации руководства фонда. 

Финансовое издание Economist.kg провело расследование и выяснило, что у депутата парламента Евгении Строковой есть фонд с иностранным участием и оборотным капиталом в $2 миллиона. Она является его учредителем. Сама парламентарий призналась, что действительно она учредитель, но без права подписи и никакого отношения к этим деньгам не имеет. Даже об их существовании якобы не подозревала.
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