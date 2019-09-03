Евгения Строкова подтвердила наличие фонда и рассказала, откуда он взялся

Финансовое издание Economist.kg провело расследование и выяснило, что у депутата парламента Евгении Строковой имеется фонд с иностранным участием и оборотным капиталом $2 миллиона. Она является его учредителем. Сама парламентарий в комментарии 24.kg призналась, что действительно она учредитель, но без права подписи, и никакого отношения к этим деньгам не имеет. Даже об их существовании не подозревала.

Отметим, что речь идет о «Кыргызско-Российском фонде развития культуры и образования «Новое время» с иностранной долей участия. По информации из открытых источников, на которые ссылается Economist.kg, он появился в Кыргызстане 19 июня 2015 года. Его учредителями выступают Строкова Евгения Григорьевна и Иванов Евгений Иванович. Последнего зарегистрировали как руководителя организации.

Сама Евгения Строкова наличие фонда не отрицает и готова представить общественности финансовые документы, подтверждающие, что организация нерабочая. Она рассказала 24.kg, что, когда прошла по списку СДПК под номером 12 в Жогорку Кенеш, про фонд просто забыла. А ее партнер Евгений Иванов уехал в Москву и там остался. Директором стал другой человек — Калича Абдыгулова.

Я никогда не думала, что может как-то повлиять пустой фонд. Там же вообще никогда копейки не было. Может, для открытия счета мы что-то вносили? Евгения Строкова

Цель создания фонда она объяснила тем, что до получения мандата руководила центром образования Октябрьского района столицы и ей приходилось изыскивать средства, чтобы отправлять учителей на различные тренинги и курсы. Поэтому и возникла идея фонда, и принадлежала она Евгению Иванову.

«Я, например, возила преподавателей на тренинги о том, как избежать профессионального выгорания, также мы были в Стамбуле для обмена опытом. Мы надеялись, что сможем найти дополнительные средства на эти цели через фонд. Однако сейчас все отчеты организации сдаются по нулям, через нее никогда не шли средства. И не то что я забыла о фонде, просто не придавала значения его существованию. Когда вставал вопрос о его закрытии, я думала, что смогу заниматься этой деятельностью после того, как перестану быть депутатом», — сказала Евгения Строкова.

Она считает, что интригу вокруг фонда «Новое время» раздули ее недоброжелатели из организаций, связанных с детской онкологией.

«Вероятно, и суммы, которые приписывают моему фонду, взяты оттуда. Вполне может быть, что там и крутятся такие средства. По закону на развитие фонда можно использовать лишь 2 процента от оборота. Но я не раз слышала, что на это пускают и 10-15 процентов. Поэтому звучат такие цифры. Сейчас готовлю все документы, дабы показать, что мой фонд не работал. С людьми, которые пытаются меня дискредитировать, я не дружу и с одной из них — Таалайгуль Сабырбековой — сужусь. Она подала на меня в суд, я якобы ее честь и достоинство ущемила», — посетовала нардеп.

Евгения Строкова намерена обратиться в Комиссию по жалобам на СМИ и попросить ее представителей рассмотреть публикацию в Economist.kg с точки зрения этики. Ее не устраивает подача материала.